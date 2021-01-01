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هآرتس: انفجار قوي يهز مصنع دفاع إسرائيلي "حساس"

الأربعاء 21 أبريل 2021 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: انفجار قوي يهز مصنع دفاع إسرائيلي "حساس"



القدس المحتلة /سما/

أفادت مصادر إعلامية اسرائيلية، الأربعاء، بأن انفجارا ضخما وقع في مصنع دفاعي حساس خلال اختبار في وسط الأراضي المحتلة.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الانفجار "وقع الثلاثاء، خلال تجربة روتينية في مصنع (تومر) للأسلحة المتطورة الذي يضم أنواعًا مختلفة من الصواريخ".

وأضافت: "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء الانفجار". ويقع المصنع، وفق الصحيفة، في مدينة الرملة وسط الأراضي المحتلة بالقرب من مناطق سكنية "وثق سكانها المستوطنين سحابة دخان نتجت عن الانفجار".

ولفتت الصحيفة، إلى أن "كبار مسؤولي الدفاع يقومون بالتحقيق في الخطأ الذي حدث، وما إذا كان قد تم الالتزام بالإرشادات" دون تفاصيل أخرى.
 

#اسرائيل #انفجار #مصنع دفاعي حساس #الجيش الإسرائيلي

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