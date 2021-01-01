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بلدية خان يونس تتلف طن أغذية رمضانية فاسدة

الأربعاء 21 أبريل 2021 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية خان يونس تتلف طن أغذية رمضانية فاسدة



غزة /سما/

أعلنت بلدية خان يونس، جنوب قطاع غزة، أن لجنة الرقابة الصحية قد صادرت وأتلفت طن أغذية تموينية ومواد استهلاكية رمضانية فاسدة كانت تروج في أسواق المدينة على أساس أنها سليمة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة على مدار الساعة لتجنيب المواطنين مخاطر صحية وشيكة.

وذكر مسؤول شعبة الصحة بالبلدية أ. أمين خلف الله أن الكميات المضبوطة من الأغذية الفاسدة تم جمعها وإتلافها منذ بداية شهر رمضان الكريم خلال الأسبوع الأول والتي تبين أنها منتهية الصلاحية بعد ظهور علامات الفساد والتلف، مؤكداً على أهمية تلك الحملات من قبل فريق اللجنة والتي تضم مفتشي قسم الصحة العامة بالبلدية، ودائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة، ومفتشي وزارة الاقتصاد الوطني، ومباحث التموين، وبمشاركة شرطة البلديات لمنع الإتجار بالأغذية الفاسدة، مشيرًا إلى أنه تم تحرير (3) محاضر ضبط وتحويلها للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانوينة.

وبين خلف الله أن اللجنة كثفت نشاطاتها وحملاتها الميدانية على مدار الساعة وتم تقسيم العمل الميداني إلى مجموعات وورديات صباحية وبعد الظهر بهدف كشف الأغذية الفاسدة التي يتم ترويجها من قبل بعض التجار في الأسواق، وللحفاظ على صحة الصائمين ومنع استغلال حاجة المواطنين في التزود بالأغذية والمأكولات خلال هذا الشهر الفضيل.

وأوضح خلف الله أن البلدية دائمة السعي نحو تفعيل مختلف خدماتها لا سيما المتعلقة بصحة وسلامة المواطنين من خلال استمرار الحملات للكشف عن البضاعة الفاسدة ، مشيراً إلى أنها لن تتهاون في تقديم المخالفين للأنظمة الصحية والمستخفين بسلامة المواطنين للقضاء، مشيراً إلى أن الأغذية الفاسدة احتوت على كميات كبيرة من المشروبات الغازية، والجبنة، والكبدة، والمرتديلا، وزيت زيتون، والشوكولاتة، والأرز، والتمر، والحليب، والبسكويت، والحلقوم، والعصائر، والأسماك والدجاج.

#بلدية خان يونس #قطاع غزة

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