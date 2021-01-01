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مستوطنون يحاولون السيطرة على "موقف خاص" في بلدة سلوان

الأربعاء 21 أبريل 2021 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يحاولون السيطرة على "موقف خاص" في بلدة سلوان



القدس المحتلة /سما/

 حاول مستوطنون، اليوم الأربعاء، السيطرة على موقف خاص لعائلات حي وادي حلوة في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة- القدس، أن عددا من المستوطنين اقتحموا قطعة أرض وهي مدخل لمنازل السكان في الحي، وتستخدم كموقف لمركباتهم، وعلى مدخلها أعمدة حديدية وسلك صلب.

وأضاف المركز أن المستوطنين حاولوا ازالة السلك والأعمدة، الا ان السكان تصدوا لهم ومنعوهم، وهدد أحد المستوطنين بطرد "عائلات صيام وسرحان" التي تعيش في المنطقة، وخلال ذلك حضرت الشرطة الى المكان وطالبت المستوطنين بالمغادرة.

#مستوطنون #اعتداءات المستوطنين #حي وادي حلوة #القدس #بلدة سلوان

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