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قائمة نبض الشعب: تأجيل الانتخابات التشريعية أمرُ خطير

الأربعاء 21 أبريل 2021 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائمة نبض الشعب: تأجيل الانتخابات التشريعية أمرُ خطير



غزة /سما/

أكد الناطق باسم قائمة نبض الشعب هاني الثوابتة أن ما يُثار في الإعلام عن إحتمال تأجيل الانتخابات التشريعية أمرُ خطير ويؤشر لرغبة بعض الأطراف تأجيل الاستحقاق الديمقراطي أو الالتفاف عليه بشتى السُبل، لأسباب داخلية محضة عند هذه الأطراف.

وشدد الثوابتة في تصريحات للمكتب الإعلامي اليوم الثلاثاء 21/4/2021 على أن موضوع تنظيم الانتخابات في القدس ترشيحاً ودعايةً وإقتراعاً موضوع سياسي وسيادي وقانوني ولا يمكن التفريط فيه بل يجب اعتباره مدخلاً للاشتباك الجماهيري والسياسي والقانوني مع الاحتلال لإرغامه على عدم وضع العراقيل أمام تنظيم العملية الديمقراطية.

الثوابتة حذر في تصريحاته من استخدام بعض الأطراف موضوع الانتخابات في القدس كذريعة لتأجيل الاستحقاق الديمقراطي الذي تأخر كثيراً بفعل الانقسام السياسي وما حمله من تداعيات وتعديات على الحقوق الدستورية للمواطنين الفلسطينين الذين لن يقبلوا تحت أي ظرف أن يستمر السطو على حقوقهم وحُكمهم عبر أجسام ومؤسسات إنتهت ولايتها.

وطالب الأحزاب والقوى الفلسطينية والقوائم المرشحة لإنتخابات المجلس التشريعي بعدم السماح بتأجيل الانتخابات وتشكيل لجنة قيادية مصغرة تضم ممثلين عن اللجنة التنفيذية والقوائم المرشحة والخارجية الفلسطينية والجهات الحقوقية لإطلاق أوسع حملة ضغط قانوني ودبلوماسي على دولة الاحتلال من أجل عدم عرقلة العملية الديمقراطية بالإضافة لوضع الخطط البديلة لتنظيمها في القدس حال استمر الاحتلال رافضاً إجرائها هناك.

#قائمة نبض الشعب #هاني الثوابتة #الانتخابات الفلسطينية

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