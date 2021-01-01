  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاونروا : تم رفع المواد الاساسية على منصتنا الرقمية وباقي المواد سترفع لاحقا ..

الأربعاء 21 أبريل 2021 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاونروا : تم رفع المواد الاساسية على منصتنا الرقمية وباقي المواد سترفع لاحقا ..



غزة / سما /

نفى المستشار الاعلامي للاونروا عدنان أبو حسنه صحة الانباء التي تحدثت عن ازالة مادتي الدين والدراسات الاجتماعية من منصة التعليم الرقمي التي اطلقتها الاونروا قبل ايام جراء ضغوط مارستها بعض الجهات على المنظمة الدولية.

وقال ابو حسنه في تصريحات اذاعية له انه قد تم رفع المواد الاساسية على المنصة وهي المواد المعتمدة من قبل السلطة الفلسطينية كمواد رئيسية ولانها جاهزة تقنيا للرفع على المنصة موضحا "ان المواد الاخرى سيتم رفعها قريبا عندما تنتهي التجهيزات الفنية والتقنية ". 

واضاف "تعد منصة التعليم الرقمي استجابة مبتكرة وعملية للوكالة للقيود التي تفرضها جائحة كوفيد-19 على التعليم الوجاهي والمنصة اداة  فعالة لضمان استمرار الوصول إلى التعليم للموضوعات الأساسية في الوقت الحالي".

وقال " في حالات الطوارئ، ينصب التركيز دائما على الأساسيات إلى أن تتوفر القدرة على تغطية المزيد من الموضوعات ولهذا السبب ومع اقتراب نهاية العام الدراسي، فإن مواد الدعم التي يتم تحميلها للمساعدة في توجيه الطلاب ستركز حصريا على الرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة العربية والعلوم".

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة خبر وفاة خالد مقداد أبو الوليد مالك قناة طيور الجنة

فيديو .. تفاصيل قصة جريمة صباح السالم في الكويت

مشاهدة مباراة الوحدات والسد بث مباشر

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

لهذا السبب .. وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يقوم اليوم بزيارة مفاجئة إلى رام الله

رفع حالة التأهب وسيناريوهات للرد: الجيش الإسرائيلي يستعد لإلغاء الانتخابات الفلسطينية..

مواعيد عرض مسلسل الطاووس والقنوات الناقلة في رمضان 2021

الأخبار الرئيسية

مناورة عسكرية تحاكي حربا شاملة على جبهتي غزة ولبنان وإجلاء سكان من بيوتهم

رسميا.. توجيهات من الرئيس عباس لرئيس الوزراء بخصوص ملف تفريغات 2005

استطلاع: البرغوثي يتفوق على عباس وفتح تتفوق بشكل كبير على حماس في الانتخابات

وزيرة الصحة: 18 وفاة و1748 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2536 حالة تعافٍ

الصحة بغزة : قد توجد طفرات من كورونا غير مكتشفة داخل القطاع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية