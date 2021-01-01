كيف تتعامل مع الاختلاف في الرأي مع الشريك؟

وكالات / سما /

تحدث الخلافات في أفضل العلاقات. ولكن ماذا إذا كانت هذه المرة بشأن ما تشاهده على التلفزيون أو بشأن إبقاء الجوارب المثقوبة أو التخلص منها؟

وماذا لو كان الخلاف يدور حول الأسئلة والقضايا السياسية التي تمس قيمك؟

وخصوصا في الوضع الحالي في ظل جائحة كورونا، لا يستغرق الأمر كثيرا حتى تحتدم الأمور. يعتقد البعض أن القيود ليست جيدة بما يكفي وآخرون يعتقدون إنها صارمة للغاية وعلى أي حال أنها "أشبه بالأنفلونزا"!

وفي الواقع الضغط الناتج عن هذا الوضع الاستثنائي المستمر منذ فترة طويلة الآن، لا يجعل التحدث عن الأشياء سهلا.

إذن ماذا عن كشف الشريك عن رأي يخيف الطرف الآخر؟ الاختلاف في الرأي دائما كان يضع ضغطا على العلاقات، وهذا ليس بالأمر الجديد الراجع للجائحة. غير أنه أصبح من المرجح الآن بصورة امبر أن نتعرض لأسئلة بشأن رأينا عن مسائل معينة.

وهذا يمكن أن يؤدي أن يكشف الطرف الآخر فجأة عن آراء تفزعك وتغضبك. وتقول الطبيبة النفسية ناتالي كراه: "في الأوقات الطبيعية، يمكن تجاهل هذا لفترة ولكن عندما يحتدم الأمر ويزيد خلال الجائحة، فله قدرة ناسفة يمكنها أن تتسبب في انهيار العلاقات".

وتقول استشاري العلاقات الزوجية أنيكا بوكنهاور: "عندما يتعلق الأمر بالقضايا السياسية هناك ثنائيات تجد من السهل المناقشة. إنهم يحبون الدخول في نقاش فكري إنهم يستمتعون به".

غير أن المزاج الأساسي يتسم بالتقدير والقبول وهو ما يجعل من السهل تحمل الاختلاف في الآراء.

ونصيحتها من أجل نقاش جيد: لا تأخذ مباشرة الجانب المعارض والدفاع عن موقفك بشدة ولكن أولا أعطي الطرف الآخر مساحة وكن فضوليا.

وبالتالي تسأل قائلة: "لماذا تشعر بهذا الشعور حيال هذا الأمر؟". ثم استمع بصبر وعند نقطة معينة قل: "حسنا لدي رأي مختلف في هذا الشأن، هل تريد سماعه؟ ". وعلى الجانب الآخر ليس من المفيد أن يكون الاتجاه أن يكون هناك فائز وخاسر.