  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

الاقتصاد: فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالكوتا والقوائم السلعية (رابط)

الأربعاء 21 أبريل 2021 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد: فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالكوتا والقوائم السلعية (رابط)



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالكوتا والقوائم السلعية A1 &A2 لعام 2021.

ودعت الوزارة الراغبين في الاستيراد، مراجعة الإدارة العامة للتجارة في مقر الوزارة لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات.

ونوهت الوزارة إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات، هو يوم الخميس الموافق 29/4/2021 وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذه التواريخ.

لمعرفة تفاصيل الاصناف والاجراءات مراجعة موقع الوزارة www.mne.gov.ps

#وزارة الاقتصاد #الاستيراد

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة خبر وفاة خالد مقداد أبو الوليد مالك قناة طيور الجنة

مشاهدة مباراة الوحدات والسد بث مباشر

فيديو .. تفاصيل قصة جريمة صباح السالم في الكويت

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

رفع حالة التأهب وسيناريوهات للرد: الجيش الإسرائيلي يستعد لإلغاء الانتخابات الفلسطينية..

الكشف عن موعد أول أيام عيد الفطر فلكيًا

شاهد.. مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 8 الثامنة والتاسعة 9 في رمضان 2021

الأخبار الرئيسية

رسميا.. توجيهات من الرئيس عباس لرئيس الوزراء بخصوص ملف تفريغات 2005

استطلاع: البرغوثي يتفوق على عباس وفتح تتفوق بشكل كبير على حماس في الانتخابات

وزيرة الصحة: 18 وفاة و1748 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2536 حالة تعافٍ

الصحة بغزة : قد توجد طفرات من كورونا غير مكتشفة داخل القطاع

لهذا السبب .. وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يقوم اليوم بزيارة مفاجئة إلى رام الله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية