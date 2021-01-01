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ضغط على التبرع بالأعضاء بالسعودية بعد حلقة للشقيري

الأربعاء 21 أبريل 2021 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضغط على التبرع بالأعضاء بالسعودية بعد حلقة للشقيري



وكالات / سما /

أعلن أحمد الشقيري، أمس الثلاثاء، عن ضغط كبير على التبرع بالأعضاء في السعودية، ما تسبب بتعطل موقع التبرع الإلكتروني، بعد حلقته السابعة من برنامج "سين".

وعرض الشقيري، الحلقة السابعة من برنامجه، حيث كانت تحت عنوان: "زراعة الأعضاء".

وسلط الشقيرى الضوء، خلال الحلقة على عمليات زراعة الأعضاء، وما تقوم به من احياء النفس البشرية.

كما تطرق الشقيري خلال الحلقة أيضا، إلى كيفية نقل الأعضاء داخل المستشفيات من مريض إلى آخر.

كما تم عرض عملية نقل الكبد من جسد شاب إلى والده بكافة مراحلها، داخل مستشفى سعودي.

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