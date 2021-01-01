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2 مليون شيكل ميزانية بطل دوري المحترفين

الأربعاء 21 أبريل 2021 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
2 مليون شيكل ميزانية بطل دوري المحترفين



رام الله / سما /

كشف مثقال الجعبري رئيس نادي شباب الخليل بطل دوري المحترفين بالضفة المحتلة, عن ميزانية الفريق في الموسم الكروي الحالي.

وقال الجعبري في تصريحات صحافية, إن ميزانية النادي هذا الموسم بلغت حوالي 2 مليون شيكل من رواتب للاعبين والجهاز الفني وتدريبات ومواصلات وأمور أخرى.

وأوضح أن النادي يتطلع حاليا لتجديد عقود معظم اللاعبين, بجانب جلب نجوم مميزين يليقون باسم شباب الخليل.

وبيّن أن النادي سيخوض معسكرا خارجيا مدة أسبوعين في الفترة القادمة, لضمان التجهيز لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

يشار إلى أن شباب الخليل حصد لقب دوري المحترفين بالضفة المحتلة مؤخرا, عقب حصوله على 52 نقطة, من 16 انتصارا, و4 تعادلات, وخسارتين.

#دوري المحترفين #شباب الخليل

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