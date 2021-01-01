  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة الصحة: 18 وفاة و1748 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2536 حالة تعافٍ

الأربعاء 21 أبريل 2021 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: 18 وفاة و1748 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2536 حالة تعافٍ



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 18 وفاة و1748 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2536 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن حالات الوفاة سجلت في المحافظات على النحول التالي: الخليل (4)، بيت لحم (2)، رام الله والبيرة (1)، طولكرم (1)، قطاع غزة (10).

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس (22)، جنين (83)، طولكرم (40)، نابلس (144)، قلقيلية (18)، سلفيت (8)، الخليل (48)، رام الله والبيرة (85)، بيت لحم (25)، أريحا والأغوار (5)، ضواحي القدس (2)، قطاع غزة (1268)، مؤكدة إجراء 6889 فحصا.

وأوضحت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس (459، جنين (149)، طولكرم (13)، نابلس (190)، قلقيلية (27)، سلفيت (3)، الخليل (204)، رام الله والبيرة (88)، بيت لحم (87)، أريحا والأغوار (3)، ضواحي القدس (2)، قطاع غزة (1725).

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 164 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 43 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 474 مصابا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، أكدت الكيلة أن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 167549، بينهم 34730  تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة خبر وفاة خالد مقداد أبو الوليد مالك قناة طيور الجنة

مشاهدة مباراة الوحدات والسد بث مباشر

فيديو .. تفاصيل قصة جريمة صباح السالم في الكويت

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

رفع حالة التأهب وسيناريوهات للرد: الجيش الإسرائيلي يستعد لإلغاء الانتخابات الفلسطينية..

الكشف عن موعد أول أيام عيد الفطر فلكيًا

شاهد.. مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 8 الثامنة والتاسعة 9 في رمضان 2021

الأخبار الرئيسية

رسميا.. توجيهات من الرئيس عباس لرئيس الوزراء بخصوص ملف تفريغات 2005

استطلاع: البرغوثي يتفوق على عباس وفتح تتفوق بشكل كبير على حماس في الانتخابات

الصحة بغزة : قد توجد طفرات من كورونا غير مكتشفة داخل القطاع

لهذا السبب .. وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يقوم اليوم بزيارة مفاجئة إلى رام الله

تاجيل

مصادر تكشف موعد تأجيل الرئيس عباس الإنتخابات الفلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية