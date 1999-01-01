استطلاع: البرغوثي يتفوق على عباس وفتح تتفوق بشكل كبير على حماس في الانتخابات

رام الله / سما /

أظهرت نتائج آخر استطلاع لمركز القدس للإعلام والإتصال (JMCC)، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت، رجوح كفة الأسير مروان البرغوثي على كفة الرئيس محمود عباس في حال أجريت انتخابات رئاسية، وكانت الخيارات محصورة بينهما إلى جانب إسماعيل هنية.



وأشارت نتائج الاستطلاع الذي أجري بين الثالث والثالث عشر من شهر أبريل/ نيسان الجاري، إلى أن 33.5% سيصوتون لمروان البرغوثي و24.5% سينتخبون محمود عباس، في حين 10.5% سيصوتون لاسماعيل هنية، وفي المقابل قالت نسبة 31.5% أنه لا جواب لديهم حتى الآن، في حين أيد 60.2% فكرة ترشيح مروان البرغوثي للرئاسة، مقابل 19.3% لم يؤيدوا هذه الفكرة.

أهمية إجراء الانتخابات



وحول فكرة اجراء الانتخابات عبرت أكثرية 79.2% عن أنه من المهم أن تجري انتخابات تشريعية في فلسطين، مقابل 14.3% قالوا أن ذلك غير مهم، ولكن في المقابل عبرت النسبة الاكبر والبالغة 44.4% أن الإنتخابات المعلن عنها سوف تؤجل، مقابل 38.6% توقعوا أنها ستجري في موعدها، وحول الثقة بنزاهة الإنتخابات القادمة توقع 28.4% أنها ستكون نزيهة، في حين توقع 35.2% أنها ستكون نزيه بعض الشيء، مقابل 27.1% توقعوا أنها لن تكون نزيهة.

ويبدو أن الإقبال على المشاركة سيكون عالياً في الإنتخابات التشريعية، حيث قالت نسبة 74.2% أنهم سيشاركون، مقابل 25.8% قالوا أن مشاركتهم غير محتملة، وبرر 66% من الذين لن يشاركوا بالتصويت موقفهم بعدم القناعة بجدوى الانتخابات ولا بالمرشحين، في حين برر 20.7% ذلك بأسباب شخصية أو شكلية.

والأمر مشابه بالنسبة للإنتخابات الرئاسية، حيث قالت الأكثرية 80.9% أنه من المهم أن تجري انتخابات رئاسية، مقابل 14.8% قالوا أن ذلك ليس مهماً، وعبرت 78.3% عن رغبتها في المشاركة في الإنتخابات الرئاسية مقابل 21.7% لا يرغبون بذلك.



فتح تتفوق على حماس



وجوابا على سؤال لأي من القوائم الانتخابية سوف تصوت في الإنتخابات المنوي عقدها في الشهر القادم، قالت نسبة 25.3% أنها سوف تصوت لقائمة فتح برئاسة محمود العالول (23.1% في الضفة الغربية -28.7% في قطاع غزة)، وتليها نسبة 13% ستصوت لقائمة الحرية برئاسة ناصر القدوة ومروان البرغوثي بواقع (15% في الضفة الغربية-10.1% في قطاع غزة)، ثم قائمة المستقبل برئاسة سمير المشهراوي 8.8% بواقع (20.2% في قطاع غزة-1.1% في الضفة الغربية) ، ثم قائمة القدس موعدنا برئاسة خليل الحية 8.2% بواقع ( 5.9% في الضفة الغربية -11.5% في قطاع غزة)، ثم قائمة نبض الشعب برئاسة احمد سعدات بنسبة 2.2%، ثم قائمة قادرون برئاسة د.سلام فياض بنسبة 2.1%، ويذكر أن نسبة 23.5% قالوا أنهم لن يصوتوا، معظمهم في الضفة الغربية بواقع (27.4% في الضفة الغربية و17.7% في قطاع غزة).

أعمار المرشحين

بالنسبة للموضوع المثير للجدل المتعلق بعمر المرشحين للإنتخابات التشريعية، اظهر الإستطلاع أن أغلبية 77.7% ترى أن العمر الأنسب للترشيح هو 28 عاماً فما فوق، في حين 13.3% قالوا 25 عاماً فما فوق، و3.4% قالوا 20 عاماً فما فوق و3.1% قالوا 18 عاماً فما فوق. وحول معايير اختيار المرشحين، قال 27.3% أن معيارهم هو الكفاءة المهنية مقابل 23.4% قالوا الكفاءة الشخصية، في حين 15.7% قالوا الإنتماء السياسي و12.4% قالوا البرنامج السياسي، و5.5% قالوا التدين.



الثقة بالفصائل وقادتها

أظهر هذا الاستطلاع ارتفاعا في درجة الثقة في حركة فتح التي بلغت نسبة 36.2% من المستطلعين مقابل 28.2% في اذار 2019، بينما انخفضت نسبة الثقة بحركة حماس الى 7.3% مقابل 10.3% في آذار عام 2019، في حين انخفضت نسبة الذين لا يثقون بأحد إلى 39.1% بعد أن كانت 41.1% في استطلاع آذار 2019.

الجدير بالذكر أن فتح حصلت على نسبة ثقة في قطاع غزة أكثر من الضفة الغربية (43.9% في قطاع غزة-30.9% في الضفة الغربية)، وكذلك حماس ( 11.8% في قطاع غزة مقابل 4.2% في الضفة الغربية)، وفي المقابل نسبة الذين لا يثقون بأحد في الضفة الغربية أكثر من قطاع غزة (بنسبة 46.7% في الضفة الغربية مقابل 27.8% في قطاع غزة).



أما بالنسبة للثقة بالقادة، فقد ارتفعت نسبة الثقة بالرئيس محمود عباس الى 14.5% بعد أن كانت 11.5% في آذار 2019، وارتفعت نسبة الثقة بمروان البرغوثي إلى 15.9% بعد أن كانت 8.4% في آذار 2019، وفي المقابل انخفضت نسبة الثقة بإسماعيل هنية إلى 5.3% بعد أن كانت 6.3% في آذار 2019، أما محمد دحلان فقد بلغت نسبة الثقة به حسب هذا الاستطلاع 4.8%.



ونرى التباين الكبير في نسبة الثقة بالقادة بين الضفة والقطاع، فنسبة 19.2% يثقون بالرئيس محمود عباس في قطاع غزة مقابل 11.3% في الضفة الغربية، وكذلك اسماعيل هنية 7.8% في قطاع غزة مقابل 3.6% في الضفة الغربية، في حين مروان البرغوثي يحظى بنسبة ثقة أكبر في الضفة الغربية من قطاع غزة بواقع (17.3% في الضفة الغربية مقابل 13.8% في قطاع غزة)، أما محمد دحلان، فتقريباً معظم من يثقون به في قطاع غزة بنسبة 11.3% مقابل 0.3% في الضفة الغربية.

الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية وحل الدولتين



وفي ملفات الاستطلاع الأخرى أظهرت النتائج تفاؤلا نسبيا بشأن الإدارة الامريكية الجديدة حيث قالت نسبة 19.5% من المستطلعين أن سياسة الرئيس الأمريكي الجديد بايدن سوف تزيد من فرص الوصول الى سلام عدل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مقابل فقط 5.1% قالوا الشيء نفسه بعد انتخاب الرئيس السابق ترامب عام 2017. وفي المقابل قال 27.3% أن سياسية بايدن ستقلل من فرص السلام، مقابل 48.5% قالوا نفس الشيء بعد انتخاب ترامب في 2017. وفي الاتجاه نفسه، عبر 22.5% عن تفاؤلهم بحل الصراع العربي الإسرائيلي على إثر تنصيب الرئيس الأمريكي بايدن، في حين عبر فقط 4.7% عن نفس التفاؤل بعد تنصيب الرئيس السابق ترامب عام 2017، في حين قال 23.4% أنهم أكثر تشاؤماً بعد تنصيب بايدن، و44.5% قالوا أن تنصيبه لن يقدم ولن يؤخر.



في المقابل، عبرت أقلية من 10.5% عن تفاؤلها بتأثير ايجابي للإنتخابات الإسرائيلية على القضية الفلسطينية، في حين قالت نسبة 42.9% أن تأثير هذه الإنتخابات سيكون سلبياً، و34.2% يعتقدون أنه لن يكون لهذه الإنتخابات أي تأثير.



يتضح من الإستطلاع عدم حدوث تغير يذكر حول موقف الجمهور من الحلول السياسية للقضية الفلسطينية، فقد عبرت نسبة 39.3% (وهي نفس النسبة في السنوات الاخيرة) عن اعتقادها بأن حل الدولتين هو الحل الأفضل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك مقابل 21.4% يعتقدون ان حل الدولة الواحدة ثنائية القومية هو الحل الافضل. أما حول فكرة انضمام حماس إلى مؤسسات منظمة التحرير، فقد انقسم المستطلعون إلى 41.2% يؤيدون الفكرة، مقابل 36.2% يعارضونها، في حين قال 15% أنه لا رأي لديهم.



الحكومة و جائحة كورونا



أظهرت نتائج الاستطلاع تراجعاً في تقييم الجمهور للطريقة التي تتعامل فيها الحكومة مع جائحة كورونا، حيث انخفضت النسبة من 95.8% في نيسان من العام الماضي الى 44.6% في نيسان الحالي، ومن ناحية أخرى، يبدو أن طول مدة الوباء فاقمت انعكاساته الإجتماعية، فقد قالت نسبة 51.8% من المستطلعين أن العنف المنزلي ازداد، مقابل 20.1% فقط قالو الشيئ نفسه في نيسان الماضي.

وفيما يتعلق بتقبل التطعيم، قالت النسبة الاكبر والبالغة 45.7% أنهم سيأخذون الطعم في حال توفره، مقابل 39.3% قالوا أنهم لن يأخذو الطعم لو توفر، و15% مازالوا مترددين، وما يلفت الإنتباه، أن أقلية ممن سوف يأخذون التطعيم اذا توفر هي في قطاع غزة ،حيث كانت نسبة الذين سيأخذون التطعيم 30.5% في قطاع غزة مقابل 55.9% في الضفة الغربية.

ويبدو أن الوباء وانعكاساته الإقتصادية قد زادت من اهتمام المواطنين بالضمان الإجتماعي، فقد قال أكثرية 97.4% عن أهمية تقدم الحكومة ببرنامج ضمان اجتماعي، وجواباً على سؤال مدى التأييد لوجود قانون ضمان اجتماعي على ضوء وباء كورونا، قالت أكثرية 90.8% أنها تؤيد، مقابل 7.5% تعارض.

أداء الحكومة والسلطة

عبرت نسبة 52.4% عن رضاها عن أداء الحكومة مقابل 38.6% قالوا أنهم غير راضون، وهذا يمثل تراجع مقارنة بالعام الماضي حين عبر 71.6% في حزيران الماضي عن رضاهم عن أداء الحكومة مقابل 28.4% قالوا أنهم غير راضون.

وبالنسبة لرئيس الوزراء، قالت نسبة 25.6% أنه يقوم بعمله بشكل جيد، مقابل 41.3% وصفوا أداءه بالمتوسط، في حين قال 22.3% أن أداءه سيئاً. أما بالنسبة للرئيس محمود عباس، فقد عبر نصف المستطلعين 50.3% عن رضاههم حول أداء الرئيس، مقابل 42% لم يكونوا راضين.

الآلية :

تم مقابلة عينة عشوائية بلغ عددها 1200 شخص تزيد أعمارهم عن 18 سنة في الضفة الغربية وقطاع غزة بين 3 و 13 نيسان 2021. تمت المقابلات في المنازل وتم انتقاء المستطلعين من المنزل بناءاً على جدول Kish. لقد تمت المقابلات في 134 موقع سكني بطريقة عشوائية بناءاً على عدد السكان.

في الضفة الغربية تم جمع 715 استمارة من المدن والقرى والمخيمات التالية:

الخليل: الخليل، دورا، بيت أمر، حلحول، ترقوميا، الظاهرية، تفوح، إذنا، حدب الفوّار، خرسا، مخيم الفوّار. جنين: جنين، سلة الظهر، قباطية، عرّابة، مسلية، سيريس، فقوعة، مخيم جنين. طوباس: طوباس، وادي الفارعة. رام الله والبيرة: رام الله، البيرة، بيتونيا، بيت لقيا، أبو قش، المزرعة القبلية، مزارع النوباني، رامون، مخيم دير عمار. أريحا: أريحا، النويعمة، مخيم عين السلطان. القدس: عناتا، بير نبالا، مخيم قلنديا، بيت دقو، العيزرية، شعفاط، بيت حنينا، رأس العامود، الطور، البلدة القديمة، السواحرة الغربية وجبل المكبر، سلوان. بيت لحم: بيت لحم، بيت جالا، نحالين، بيت ساحور، الولجة، مخيم الدهيشة. نابلس: نابلس، بيتا، بيت فوريك، زيتا جماعين، عقربا، دوما، برقا، مخيم عين بيت الماء. سلفيت: بديا، دير إستيا. طولكرم: طولكرم، بلعا، فرعون، مخيم طولكرم

قلقيلية: قلقيلية، عزون عتمة.

في قطاع غزة: تم جمع 485 استمارة من القرى والمخيمات التالية :

غزة: الجديدة، التفاح، الشيخ رضوان، الزيتون، الرمال الجنوبي، تل الهوى، صبرا، الرمال الشمالي، الشيخ عجلين، البلدة القديمة، الدرج، النصر، التركمان، مخيم الشاطئ، المغراقة ( أبو مدين).خانيونس: خانيونس ، بني سهيلة، القرارة، عبسان الكبيرة، عبسان الصغيرة، مخيم خانيونس. رفح: رفح، مخيم رفح. شمال غزة: جباليا، بيت لاهيا، بيت حانون، مخيم جباليا. دير البلح: دير البلح، الزوايدة، مخيم المغازي، مخيم النصيرات.

نسبة الخطأ كانت -3،+3 .النسبة المؤكدة تصل إلى 95%.

توزيع العينة:



50.4% من المستجوبين كانوا من الضفة الغربية، 9.2%من القدس، 40.4% من قطاع غزه.

15.4% من القرى، 8.8% من المخيم، 75.8%من المدن.

47.1% ذكور، 52.9% إناث.

70.4% متزوجين، 20.8% غير متزوجين، 6.5% أرمل/ة، 2.2% مطلق/ة، 0.1% لا جواب

معدل عمر المستجوبين 40 سنة.



وظيفة المستجوبين:

6.0% طالب

12.8% عامل

41.8% ربة بيت

0.9% مزارع/صياد

0.3% فني

13.1% عاطل عن العمل

7.7% رجل أعمال

8.3% موظف حكومي

5.3% موظف قطاع خاص

0.8% مهني (دكتور، محامي،…)

2.9% متقاعد

0.1% لا جواب



النتائج:



1. ما هو مدى تفاؤلك أو تشاؤمك تجاه المستقبل بشكل عام، هل يمكنك القول أنك متفائل جدا، متفائل، متشائم، أم متشائم جدا؟

المجموع

الضفة الغربية

غزة



العدد= 1200

العدد= 715

العدد= 485

متفائل جدا

8.2

9.7

6.0

متفائل

62.8

58.5

69.1

متشائم

19.8

19.3

20.4

متشائم جدا

9.1

12.4

4.5

لا جواب

0.1

0.1

0.0



2.ما هو مصدرك الأول للحصول على الأخبار بشكل عام؟

المجموع

الضفة الغربية

غزة



العدد= 1200

العدد= 715

العدد= 485

مواقع التواصل الإجتماعي ( فيسبوك ، تويتر، ... إلخ)

49.3

49.0

49.7

التلفاز

19.8

22.7

15.5

المواقع الإخبارية الإلكترونية ( الإنترنت)

18.8

18.0

20.0

الإذاعات

4.4

3.4

6.0

الصحف ( الجرائد)

0.9

1.3

0.4

لا أتابع الأخبار

6.8

5.6

8.4



3. ما مدى إستعمالك لمواقع التواصل الإجتماعي ( مثل فيسبوك، التويتر،... إلخ) للتواصل مع عائلتك وأصدقائك؟



المجموع

الضفة الغربية

غزة



العدد= 1200

العدد= 715

العدد= 485

كثير جدا

26.7

30.1

21.6

كثير

26.6

24.6

29.5

بين الحين والآخر

28.6

28.7

28.5

لا أستعمل مواقع التواصل الإجتماعي بالمرة

18.1

16.6

20.4



4. ما هو الموقع الأكثر إستعمالا للتواصل مع عائلتك وأصدقائك؟ *



المجموع

الضفة الغربية

غزة



العدد= 982

العدد= 596

العدد= 386

فيسبوك

79.2

77.3

82.1

واتس آب

10.8

11.7

9.3

الإنستغرام

5.2

4.7

6.0

تويتر

1.4

1.5

1.3

سناب شات

0.6

1.0

0.0

غيرها

2.8

3.8

1.3

* هذا السؤال سؤال فقط للذين أجابوا كثيرجدا، كثير، بين الحين والآخر في السؤال السابق

5. بإعتقادك، ما هو الحد الأدنى للأجور الذي تعتبره عادل شهريا بالشاقل ؟*



المجموع

الضفة الغربية

غزة



العدد= 1200

العدد= 715

العدد= 485

1-1999

28.8

9.5

57.1

2000-3000

49.3

55.5

40.2

3001-5000

16.4

25.7

2.7

5001+

5.5

9.3

0.0

*هذا سؤال مفتوح لم يعط للمستفتى أي خيارات

6. هل تعتقد أن رفع الحد الأدنى للأجور سوف يؤدي إلى تحسين الحياة المعيشية؟





المجموع

الضفة الغربية

غزة



العدد= 1200

العدد= 715

العدد= 485

نعم

92.3

89.5

96.5

لا

7.6

10.3

3.5

لا أعرف

0.1

0.2

0.0



7. هل تعتقد أن رفع الحد الأدنى للأجور سوف يؤدي إلى تقليل فرص العمل؟





المجموع

الضفة الغربية

غزة



العدد= 1200

العدد= 715

العدد= 485

نعم

33.8

31.3

37.3

لا

61.1

62.8

58.6

لا أعرف

5.1

5.9

4.1



8. إذا توفر تطعيم فيروس كورونا للمواطن الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، فهل تعتقد أنك سوف تأخذ التطعيم أم لن تأخذ التطعيم ، أم ما زلت متردد؟





المجموع

الضفة الغربية

غزة



العدد= 1200

العدد= 715

العدد= 485

نعم

45.7

55.9

30.5

لا

39.3

29.1

54.2

لا زات متردد/ لم أقرر بعد

15.0

15.0

15.3



9. بشكل عام، هل تثق او لا تثق في طريقة تعامل الحكومة مع تفشي فيروس كورونا؟





المجموع

الضفة الغربية

غزة



العدد= 1200

العدد= 715

العدد= 485

أثق

44.6

46.6

41.6

لا أثق

50.6

47.7

54.8

لا أعرف

4.8

5.7

3.6



10. مقارنة بالوضع ما قبل الكورونا، هل تقول أن العنف المنزلي في منطقتك أصبح أكثر أو أقل من قبل؟



المجموع

الضفة الغربية

غزة



العدد= 1200

العدد= 715

العدد= 485

أكثر من قبل

51.8

50.2

54.0

لا تغير، مثل قبل

22.5

19.7

26.6

أقل من قبل

7.8

9.9

4.5

لا يوجد عنف

15.9

16.9

14.4

لا أعرف/ لا جواب

2.0

3.3

0.5



11. مع مرور حوالي سنة على تفشي فيروس كورونا، بإعتقادك، ما مدى أهمية أن تقدم الحكومة ضمان إجتماعي ( مثل: تأمين صحي، تقاعد، بطالة)؟



المجموع

الضفة الغربية

غزة



العدد= 1200

العدد= 715

العدد= 485

مهم جدا

82.1

83.9

79.4

مهم نوعا ما

15.3

11.9

20.4

غير مهم نوعا ما

1.7

2.7

0.2

غير مهم بالمرة

0.9

1.5

0.0



12. على ضوء الأزمة الناتجة عن وباء كورونا، إلى أي درجة أنت مؤيد أو معارض لقانون الضمان الإجتماعي.؟ هل تقول أنك:





المجموع

الضفة الغربية

غزة



العدد= 1200

العدد= 715

العدد= 485

مؤيد جدا

68.3

68.3

68.5

مؤيد نوعا ما

22.5

18.5

28.5

معارض نوعا ما

5.3

7.0

2.9

معارض بشدة

2.2

3.5

0.1

لا جواب

1.7

2.7

0.0





13. بعد مرور حوالي سنتين على تشكيل الحكومة الجديدة، ما مدى رضاك عن أدائها، هل تقول: أنك راض جدا، راض نوعا ما، غير راض نوعا ما، أم غير راض جدا؟



المجموع

الضفة الغربية

غزة



العدد= 1200

العدد= 715

العدد= 485

راض جدا

10.6

11.5

9.3

راض نوعا ما

41.8

41.5

42.1

غير راض نوعا ما

18.8

15.4

23.7

غير راض جدا

19.8

25.7

10.9

لا جواب

9.0

5.9

14.0



14. هل تؤيد فكرة إنضمام حركة حماس إلى مؤسسات منظمة التحرير بما فيه مجلسها الوطني والمركزي ولجنتها التنفيذية؟



المجموع

الضفة الغربية

غزة



العدد= 1200

العدد= 715

العدد= 485

نعم

41.2

43.2

38.1

لا

36.2

27.1

49.5

لا رأي عندي

15.0

20.3

7.2

لا أعرف

7.6

9.4

5.2



15. هل تعتقد أن رئيس الوزراء د. محمد إشتيه يقوم بعمله كرئيس للوزراء بشكل جيد، متوسط، أم سيئ ؟



المجموع

الضفة الغربية

غزة



العدد= 1200

العدد= 715

العدد= 485

جيد

25.6

28.7

21.0

متوسط

41.3

39.2

44.5

سيئ

22.3

24.5

19.2

لا جواب

10.8

7.6

15.3



16. هل أنت راض أم غير راض حول الطريقة التي يدير فيها محمود عباس ( أبو مازن) وظيفته كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية ؟



المجموع

الضفة الغربية

غزة



العدد= 1200

العدد= 715

العدد= 485

راض جدا

14.5

14.0

15.3

راض نوعا ما

35.8

37.3

33.6

غير راض نوعا ما

14.8

11.2

20.2

غير راض أبدا

27.2

31.5

20.8

لا جواب

7.7

6.0

10.1



17. البعض يعتقد أن صيغة الدولتين هي الحل المفضل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، بينما يعتقد البعض الآخر أن فلسطين التاريخية لا يمكن تقسيمها إلى دولتين وبالتالي فإن الحل المفضل هو دولة واحدة ثنائية القومية في كل فلسطين يتمتع بها الفلسطينيون والإسرائيليون بتمثيل متساو وحقوق متساوية، أي من هذين الحلين تفضل؟



المجموع

الضفة الغربية

غزة



العدد=1200

العدد= 715

العدد= 485

أفضل حل الدولتين: فلسطينية وإسرائيلية

39.3

31.5

50.9

أفضل حل الدولة الواحدة ثنائية القومية في كل فلسطين

21.4

25.3

15.7

أفضل حل آخر

0.1

0.1

0.0

لا يوجد حل

16.8

19.0

13.4

دولة فلسطينية واحدة *

16.7

18.7

13.6

دولة إسلامية *

0.2

0.3

0.0

لا أعرف/ لا جواب

5.5

5.1

6.4

*هذه الأجابة لم تكن من ضمن الخيارات المعطاه للمستفتي



18. هل تعتقد أن نتائج الإنتخابات الإسرائيلية التي جرت مؤخرا سيكون لها تأثير إيجابي أو سلبي على القضية الفلسطينية؟



المجموع

الضفة الغربية

غزة



العدد= 1200

العدد= 715

العدد= 485

تأثير إيجابي

10.5

11.5

9.1

تأثير سلبي

42.9

41.0

45.8

لن يكون لها تأثير

34.2

35.2

32.6

لا أعرف / لا جواب

12.4

12.3

12.5







​19. هل تعتقد بأن سياسية الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن من شأنها أن تزيد، تقلل، أو لن تؤثر من فرص الوصول إلى سلام عادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟



المجموع

الضفة الغربية

غزة



العدد= 1200

العدد= 715

العدد= 485

ستزيد

19.5

23.5

13.6

ستقلل

27.3

23.2

33.2

لن تؤثر

40.4

39.6

41.6

لا جواب

12.8

13.7

11.6



20. نصب مؤخرا جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، هل هذا يجعلك أكثر تفاؤلا بحل الصراع العربي الإسرائيلي أم يجعلك أكثر تشاؤما، أم أن ذلك لن يقدم أو يؤخر من فرص النجاح؟



المجموع

الضفة الغربية

غزة



العدد= 1200

العدد= 715

العدد= 485

أكثر تفاؤلا بحل الصراع العربي الإسرائيلي

22.5

26.2

17.1

أكثر تشاؤما بحل الصراع العربي الإسرائيلي

23.4

18.6

30.5

لن يقدم ولن يؤخر من فرص النجاح

44.5

46.0

42.3

لا جواب

9.6

9.2

10.1



21. هل تعتقد أنه من المهم أن يجري في فلسطين إنتخابات مجلس تشريعي؟



المجموع

الضفة الغربية

غزة



العدد= 1200

العدد= 715

العدد= 485

نعم، مهم

79.2

73.7

87.2

لا، ليس مهم

14.3

16.8

10.7

لا أعرف/ لا جواب

6.5

9.5

2.1



22. ما مدى إحتمالية تصويتك في الإنتخابات التشريعية القادمة؟



المجموع

الضفة الغربية

غزة



العدد= 1200

العدد= 715

العدد= 485

محتمل جدا

48.9

45.3

54.2

محتمل نوعا ما

25.3

24.2

27.0

غير محتمل نوعا ما

6.9

8.4

4.7

غير محتمل بالمرة

18.9

22.1

14.1



23. ما هو السبب الرئيسي لعدم إحتمالية تصويتك في الإنتخابات التشريعية القادمة؟ *



المجموع

الضفة الغربية

غزة



العدد=309

العدد= 218

العدد= 91

غير مقتنع بالإنتخابات في ظل الإحتلال

2.9

3.2

2.2

أسباب شخصية أو شكلية

20.7

14.7

35.2

غير مقتنع بجدوى الإنتخابات ولا بالمرشحين

66.0

71.1

53.8

غير ذلك

9.7

10.1

8.8

لا جواب

0.7

0.9

0.0

*هذا سؤال مفتوح لم يعط للمستفتى أي خيارات، سؤل فقط للذين أجابوا "غير محتمل" في سؤال 22

24. هل تعتقد أنه من المهم أن يجري في فلسطين إنتخابات رئاسية؟



المجموع

الضفة الغربية

غزة



العدد= 1200

العدد= 715

العدد= 485

نعم، مهم

80.9

75.7

88.7

لا، ليس مهم

14.8

18.2

9.7

لا أعرف

2.6

4.1

0.4

لا جواب

1.7

2.0

1.2



25. ما مدى إحتمالية تصويتك في الإنتخابات الرئاسية القادمة؟



المجموع

الضفة الغربية

غزة



العدد= 1200

العدد= 715

العدد= 485

محتمل جدا

51.3

49.0

54.6

محتمل نوعا ما

27.0

26.6

27.6

غير محتمل نوعا ما

5.8

6.6

4.5

غير محتمل بالمرة

15.9

17.8

13.3





26. ما هو السبب الرئيسي لعدم إحتمالية تصويتك في الإنتخابات الرئاسية القادمة؟ *



المجموع

الضفة الغربية

غزة



العدد= 261

العدد= 175

العدد= 86

غير مقتنع بالإنتخابات في ظل الإحتلال

1.1

1.1

1.2

أسباب شخصية أو شكلية

27.6

22.3

38.4

غير مقتنع بجدوى الإنتخابات ولا بالمرشحين

60.9

65.7

51.2

غير ذلك

9.6

9.7

9.2

لا جواب

0.8

1.2

0.0

* هذا سؤال مفتوح لم يعط للمستفتى أي خيارات، سؤل فقط للذين أجابوا "غير محتمل" في سؤال 25

27. هل تعتقد أن الإنتخابات سوف تجري في المواعيد المحددة لها، أم تعتقد أنه سوف يتم تأجيلها؟



المجموع

الضفة الغربية

غزة



العدد= 1200

العدد= 715

العدد= 485

سوف تجري في مواعيدها المعلنة

38.6

32.9

47.0

سوف تؤجل

44.4

46.3

41.6

لا أعرف

17.0

20.8

11.4



28. إلى أي مدى تعتقد أن عملية الإنتخابات ستكون نزيهة وحرة؟ هل تقول/ ي أنها ستكون نزيهة، نزيهة بعض الشيئ، أم لن تكون نزيهة؟



المجموع

الضفة الغربية

غزة



العدد= 1200

العدد= 715

العدد= 485

ستكون نزيهة

28.4

25.0

33.4

ستكون نزيهة بعض الشيئ

35.2

27.7

46.2

لن تكون نزيهة

27.1

37.2

12.2

لا جواب

9.3

10.1

8.2



29. ما هو العمر الأنسب للترشح للمجلس التشريعي؟



المجموع

الضفة الغربية

غزة



العدد= 1200

العدد= 715

العدد= 485

18 فما فوق

3.1

1.8

4.9

20 فما فوق

3.4

3.5

3.3

25 فما فوق

13.3

13.6

13.0

28 فما فوق

77.7

78.2

76.9

لا جواب

2.5

2.9

1.9



30. على أي أساس سوف تختار مرشحك في هذه الإنتخابات ؟



المجموع

الضفة الغربية

غزة



العدد= 1200

العدد= 715

العدد= 485

الكفاءة المهنية

27.3

28.4

25.8

الكفاءة الشخصية

23.4

23.9

22.7

الإنتماء السياسي

15.7

13.6

18.8

البرنامج السياسي

12.4

10.2

15.7

التدين

5.5

5.3

5.8

العائلة والعشيرة

1.5

2.2

0.4

على الاساس الجغرافي ( المنطقة التي يأتي منها المرشح)

1.2

1.4

0.8

لا جواب

13.0

15.0

10.0



1-31. ما هي الأمور التي تعتبرها الأكثر أهمية في تقييم البرامج الإنتخابية للأحزاب / القوائم المرشحة؟



المجموع

الضفة الغربية

غزة

الأهمية الأولى

العدد= 1200

العدد= 715

العدد= 485

الأمور الإجتماعية

17.2

15.8

19.2

الأمور الإقتصادية

35.3

26.0

48.9

الأمور السياسية : الموقف من إتفاق أوسلو

5.4

7.8

1.9

الموقف من الفساد

11.3

14.7

6.2

الأمن والأمان

23.8

25.9

20.8

غير ذلك

1.0

1.1

0.8

لا رأي عندي

6.0

8.7

2.2







المجموع

الضفة الغربية

غزة

الأهمية الثانية

العدد= 1200

العدد= 715

العدد= 485

الأمور الإجتماعية

8.3

9.5

6.6

الأمور الإقتصادية

24.4

21.8

28.2

الأمور السياسية : الموقف من إتفاق أوسلو

14.8

14.1

15.9

الموقف من الفساد

21.1

24.1

16.7

الأمن والأمان

13.3

13.4

13.2

غير ذلك

0.3

0.3

0.4

لا رأي عندي

0.1

0.1

0.0

لا جواب

17.7

16.7

19.0





المجموع

الضفة الغربية

غزة

الأهمية الثالثة

العدد= 1200

العدد= 715

العدد= 485

الأمور الإجتماعية

10.8

10.6

11.1

الأمور الإقتصادية

16.7

19.6

12.4

الأمور السياسية : الموقف من إتفاق أوسلو

9.8

10.6

8.5

الموقف من الفساد

18.4

19.7

16.5

الأمن والأمان

24.5

20.4

30.5

غير ذلك

0.7

0.4

1.0

لا جواب

19.1

18.7

20.0



32. لأي من القوائم الإنتخابية سوف تصوت في الإنتخابات المنوي عقدها في الشهر القادم؟



المجموع

الضفة الغربية

غزة



العدد= 1200

العدد= 715

العدد= 485

قائمة فتح برئاسة محمود العالول (فتح الرسمية)

25.3

23.1

28.7

قائمة حرية برئاسة ناصر القدوة (مروان البرغوثي مع ناصر القدوة)

13.0

15.0

10.1

قائمة المستقبل برئاسة سمير المشهراوي (التيار الاصلاحي-محمد دحلان)

8.8

1.1

20.2

قائمة القدس موعدنا برئاسة خليل الحية (حماس)

8.2

5.9

11.5

قائمة نبض الشعب برئاسة احمد سعدات (الجبهة الشعبية)

2.2

2.5

1.6

قائمة معا قادرون برئاسة سلام فياض (مستقلون)

2.1

2.8

1.0

قائمة نحو التغيير وانهاء الانقسام برئاسة مصطفى البرغوثي المبادرة)

1.0

1.0

1.0

قائمة التغيير الديمقراطي ابراهيم ابو حجلة (الجبهة الديمقراطية)

0.9

1.3

0.4

قائمة اليسار الموحد برئاسة فدوى خضر (حزب الشعب و فدا)

0.6

1.0

0.0

قوائم اخرى

1.3

1.7

0.8

لن أصوت

23.5

27.4

17.7

لا أعرف/ لا جواب

13.1

17.2

7.0























33. لو جرت إنتخابات رئاسية اليوم، وكانوا المرشحين محمود عباس ( أبو مازن)، مروان البرغوثي وإسماعيل هنية فقط، لمن سوف تصوت؟



المجموع

الضفة الغربية

غزة



العدد= 1200

العدد= 715

العدد= 485

محمود عباس ( أبو مازن)

24.5

21.1

29.5

مروان البرغوثي

33.5

33.4

33.6

إسماعيل هنية

10.5

9.8

11.5

لا جواب

31.5

35.7

25.4



34. هل تؤيد فكرة ترشيح مروان البرغوثي لإنتخابات رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية؟



المجموع

الضفة الغربية

غزة



العدد= 1200

العدد= 715

العدد= 485

نعم

60.2

58.3

62.9

لا

19.3

17.9

21.2

لا رأي عندي

13.0

16.6

7.6

لا أعرف

7.5

7.2

8.3



35. وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني، كان يجب إجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية قبل حوالي 11 سنة، هل أنت مع إجراء الإنتخابات هذا العام على كل الأحوال، أم أنك مع أجراء الإنتخابات فقط إذا تمت المصالحة؟



المجموع

الضفة الغربية

غزة



العدد= 1200

العدد= 715

العدد= 485

أنا مع إجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية على كل الأحوال

61.8

53.0

74.8

أنا مع إجراء الإنتخابات فقط إذا تمت المصالحة

27.9

33.7

19.4

لا أعرف/ لا جواب

10.3

13.3

5.8





36. هل تعتقد أن الإنتخابات المنوي إجرائها في الأشهر القليلة القادمة سوف تؤدي إلى تحقيق المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس؟



المجموع

الضفة الغربية

غزة



العدد= 1200

العدد= 715

العدد= 485

الإنتخابات سوف تؤدي إلى المصالحة

45.8

35.4

61.0

الإنتخابات سوف تقلل من إحتمالية المصالحة

14.5

14.8

14.0

الإنتخابات لن تؤثر على فرص المصالحة

28.4

36.2

16.9

لا أعرف/ لا جواب

11.3

13.6

8.1



37. ما هي الشخصية الفلسطينية التي تثق بها أكثر؟ *



المجموع

الضفة الغربية

غزة



العدد= 1200

العدد= 715

العدد= 485

محمود عباس ( أبو مازن)

14.5

11.3

19.2

مروان البرغوثي

15.9

17.3

13.8

إسماعيل هنية

5.3

3.6

7.8

محمد دحلان

4.8

0.3

11.3

آخرون

8.3

8.3

8.5

لا أثق بأحد

38.1

46.6

25.6

لا جواب

13.1

12.6

13.8

*هذا سؤال مفتوح لم يعط للمستفتى أي خيارات



38. ما هو التنظيم السياسي أو الديني الذي تثق به أكثر؟ *



المجموع

الضفة الغربية

غزة



العدد= 1200

العدد= 715

العدد= 485

فتح

36.2

30.9

43.9

حماس

7.3

4.2

11.8

أحزاب إسلامية أخرى

1.2

1.8

0.2

آخرون

3.3

3.2

3.3

لا أثق بأحد

39.1

46.7

27.8

لا أعرف / لا جواب

12.9

13.2

13.0

*هذا سؤال مفتوح لم يعط للمستفتى أي خيارات