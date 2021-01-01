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هل يقود اليويفا مؤامرة ضد ريال مدريد في الأبطال؟

الأربعاء 21 أبريل 2021 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل يقود اليويفا مؤامرة ضد ريال مدريد في الأبطال؟



وكالات / سما /

دخل نادي ريال مدريد في حرب حامية الوطيس مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعدما أعلن رئيسه فلورنتينو بيريز عن إطلاق مسابقة “انفصالية” تضم أفضل الأندية بالقارة العجوز.

ورفضت اليويفا إطلاق دوري السوبر الأوروبي، في وقت أصر فيه بيريز على تنفيذ مقترحه، ولكن مع تسارع الأحداث، أعلنت 6 أندية عن انسحابها من المشاركة في البطولة، الأمر الذي دفع بقية الأندية لإصدار بيان رسمي تؤكد فيه تأجيل بدء هذه المنافسة الانفصالية.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة تشيلسي في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، ورغم تجميد دوري السوبر الأوروبي، إلا أن اليويفا لا يزال يحمل ضغينة كبيرة تجاه فلورنتينو بيريز رئيس اللوس بلانكوس.

وبحسب برنامج “تشيرنجيتو” الإسباني، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، سيجعل الأمور معقدة للغاية على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، خاصةً وأن تشيلسي عاد لصف اليويفا بعدما انسحب من دوري السوبر الأوروبي.

وأضاف البرنامج: “مسؤولو ريال مدريد قلقون من تدخل اليويفا لمساعدة تشيلسي في التأهل لنهائي المسابقة الأسبوع القادم، لأن الاتحاد الأوروبي لن يغفر أبداً لبيريز ما فعله خلال الـ48 ساعة الأخيرة ولن يكونوا سعداء بتأهل الفريق الإسباني للنهائي”.

وتابع البرنامج، أن ريال مدريد هو النادي الوحيد في نصف النهائي الذي لا يزال يدعم فكرة السوبرليج، لأن تشيلسي ومانشستر سيتي أعلنا عن انسحابهما، فيما رفض باريس سان جيرمان الانضمام لدوري السوبر منذ البداية.

وأشار، إلى أن مسؤولي ريال مدريد يشعرون بالخيانة بسبب مغادرة بعض الأندية من السوبرليج، وهم مستغربون للغاية من موقف مانشستر سيتي وتشيلسي اللذين قاما بنقض كلمتهما.

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