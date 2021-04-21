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لجنة دعم الصحفيين تستنكر اعتقال الريماوي وتطالب بالإفراج عن 25 صحفياً في سجون الاحتلال

الأربعاء 21 أبريل 2021 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

استنكرت لجنة دعم الصحفيين، اعتقال الصحفي علاء الريماوي مراسل قناة الجزيرة مباشر من منزله فجر اليوم الأربعاء 21/4/2021، مطالبةً بالإفراج عنه إلى جانب 25 صحفياً داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي" .

 

وأكد منسق لجنة دعم الصحفيين في الأراضي الفلسطينية صالح المصري، أن الصحفي الريماوي أعلن إضراباً مفتوحاً عن الطعام خلال اعتقاله رفضاً للاعتقال بحق الصحفيين الفلسطينيين.

 

وأوضح الصحفي المصري، أن الاحتلال يدرك أهمية الدور الذي يقوم به الصحفيين الفلسطينيين في نقل الحقيقة وكشف جرائمه للعالم لذلك هو يلاحق الصحفيين باستمرار ويزج بهم في السجون دون تهمة تذكر.

 

وبين الصحفي المصري، أن عمليات الاعتقال التي تطال الصحفيين لن تنال من عزيمة الصحفيين من نقل الحقيقة والعمل بمهنية عالية دون الاكتراث لجبروت الاحتلال وبطشه واعتداءاته المستمرة.

وأكد منسق لجنة دعم الصحفيين، أن هناك ما يزيد عن 25 إعلامياً وصحافياً، يقبعون في ظروف صحية لا إنسانية وقاسية في سجون الاحتلال، ويستخدم بحقهم أساليب الضرب والشبح والحرمان من النوم ومن الطعام، والتهديد والشتائم، وحرمان من الزيارة، ويستخدم معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية.

 

ودعا المصري، الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ومنظمة مراسلون بلا حدود لضرورة توفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، وإلى تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة وملاحقة مرتكبي الجرائم من قوات الاحتلال.

 

ودعا المصري كافة الزملاء الصحفيين الفلسطينيين وحول العالم، لتعزيز التضامن مع الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين داخل سجون الاحتلال من أجل الضغط على الاحتلال للإفراج عنهم .

#لجنة دعم الصحفيين #علاء الريماوي #سجون الاحتلال #صحفيين

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