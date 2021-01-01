تنمية بيت لحم و "ملتمين عالخير" يوزعان 108 طرود غذائية على الأسر المحتاجة

بيت لحم / سما /

وزعت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة بيت لحم بالتعاون مع جمعية "ملتمين على الخير" الخيرية، اليوم الأربعاء، 108 طرود غذائية للأسر المحتاجة المستفيدة من خدمات المديرية في المحافظة.

وقال مدير مديرية تنمية بيت لحم بدران بدير "الطرود تأتي لدعم وتعزيز صمود الأسر الفقيرة والمهمشة والمنكشفة جراء الجائحة، ونحن في المديرية وبتوجيهات من وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، نعزز التعاون مع مختلف الشركاء والجمعيات لتوفير كل الاحتياجات وخدمة العائلات الفقيرة في المحافظة في ظل شهر رمضان المبارك".

وشكر بدير رئيس جمعية "ملتمين على الخير" محمد العموري مؤكداً استمرار التعاون والتنسيق لخدمة الفئات المهمشة.