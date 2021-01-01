"نساء لأجل الهيكل" يقتحمن سطوح الخان في القدس القديمة والاحتلال يعتقل مقدسيا

القدس المحتلة / سما /

قتحمت مجموعة مستوطِنات متطرفات من منظمة ما تسمى "نساء لأجل الهيكل" مقر وسطح الخان بالقدس المحتلة، وهو بناء مطل على المسجد الأقصى المبارك وعلى القدس القديمة بالكامل، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطِنات تحدثن عن تهويد القدس وسبل سيطرة الاحتلال عليها.

في سياق آخر، اعتقلت شرطة الاحتلال اليوم، المقدسي خالد الزير أثناء ذهابه لحضور محكمة تتعلق بقضية مقبرة باب الرحمة، التي رفعها مجموعة من النشطاء المقدسيين لمنع الاحتلال من القيام بحفريات داخل المقبرة لإنشاء القطار التهويدي الهوائي.