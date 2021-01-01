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مستوطنون يعتدون على رعاة الأغنام شرق يطا

الأربعاء 21 أبريل 2021 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتدى مستوطنون اليوم الأربعاء، على رعاة الأغنام في منطقة مغاير العبيد شرق يطا جنوب الخليل.

وأكد منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، تعرض رعاة الأغنام في منطقة مغاير العبيد، للاعتداء من قبل مستوطنين من مستوطنة "ماعون" المقامة على أراضي المواطنين، حيث تم مهاجمة راعي الأغنام مصلح مخامرة بالحجارة وطرده وأغنامه خارج منطقة الرعي، الى جانب الاعتداء على رعاة آخرين.

وأشار العمور، الى تصاعد اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال هذه الأيام على المواطنين وممتلكاتهم لإجبارهم على الرحيل من أراضيهم لصالح عمليات التوسع الاستيطاني.

#الاستيطان #مستوطنون #الخليل #رعاة الأغنام

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