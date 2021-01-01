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منتدى الإعلاميين يدين اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفي علاء الريماوي

الأربعاء 21 أبريل 2021 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

تتوالى فصول انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الإعلام الفلسطيني وفرسانه، متنكرة لكل الالتزامات والأعراف الدولية والإنسانية المؤكدة على حماية الصحفيين وحرية العمل الإعلامي، محاولة بكل جهدها حجب الرواية الفلسطينية وإخفاء جرائم الاحتلال وانتهاكاته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء 21 ابريل 2021 على اعتقال الزميل الصحفي علاء الريماوي من منزله في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.


وحسب زوجة الريماوي فإن قوة إسرائيلية اقتحمت المنزل واعتقلته ونقلته إلى جهة مجهولة، مضيفة أن زوجها أبلغها بأنه دخل في إضراب عن الطعام منذ لحظة اعتقاله، مطالبة الجهات الحقوقية بالتدخل للإفراج عنه.


ويعمل الريماوي مراسلاً لقناة الجزيرة مباشر ومديرا لموقع (جي ميديا) الإعلامي، كما أنه باحث في الشأن السياسي والشأن الإسرائيلي، وأمضى في سجون الاحتلال أكثر من 10 أعوام، عدد منها في الاعتقال الإداري.


وباعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي علاء الريماوي يرتفع عدد الصحفيين الأسرى لــ 26 صحفياً، وإذ يستنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اعتقال الزميل الريماوي، ليدعو مجدداً إلى فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين ووسائل الإعلام، ومضاعفة الجهود المبذولة في المحافل الدولية وعبر المنظمات الحقوقية والمعنية بحماية الصحفيين لإجبار سلطات الاحتلال على الالتزام بالقوانين والمبادئ الدولية والإنسانية التي تكفل حرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين.


ويشدد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين على أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق فرسان الإعلام الفلسطيني أوهن من أن تنال من عزيمتهم وإرادتهم الصلبة، ويعبر عن اعتزازه وفخره بفرسان الإعلام الفلسطيني الذين يواصلون فضح جرائم الاحتلال بكل عزيمة وإصرار، مواصلين نقل معاناة شعبهم من نير أبشع احتلال عرفه التاريخ الحديث.

#منتدى الإعلاميين #علاء الريماوي

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