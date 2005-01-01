عناوين الصحف الفلسطينية

رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، الإعلان عن مخطط لمصادرة 1243 دونمًا من أراضي شرق طولكرم، بهدف بناء وحدات استيطانية لصالح مستوطنة "عناب".

فيما عنونت الصحف مواصلة المقدسيين لليوم الثامن على التوالي صمودهم أمام الهجمة الاحتلالية على مدينة القدس ومقدساتها، إضافة لإدانة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية محاولات اسرائيل اللاشرعية لإخراج المقدسيين من منازلهم وأراضيهم.

كما أبرزت الصحف تسجيل 31 وفاة، و2025 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2306 حالات تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

لليوم الثامن على التوالي: المقدسيون يواصلون التحدي لهجمة الاحتلال على مدينتهم ومقدساتهم.. إجبار مقدسي على هدم منزله في المكبر وإخطارات بوقف بناء وهدم 13 منزلا في قبلان

سيناتوران أميركيان يدعوان الى "تقليص" المساعدات العسكرية لإسرائيل

قوات القمع تقتحم سجن "عوفر" وتجري تدريبات في أحد أقسامه

الأردن يدين محاولات اسرائيل اللاشرعية لإخراج المقدسيين من منازلهم وأراضيهم

النيران تأتي على مساحات رعوية واسعة غرب بردلة

31 وفاة و2025 إصابة بـ "كورونا" و4.5 ملايين جرعة من اللقاحات تصل قريبًا

بريطانيا تؤكد احترامها المطلق لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية.. وزملط يرحب

العسيلي: نتوقع نمو اقتصادنا بنسبة 6% خلال العام الجاري

المالكي: القيادة مصرة على عقد الانتخابات في مواعيدها على كامل الأرض الفلسطينية بما يشمل القدس الشرقية

سياح أجانب في ساحة المهد لأول مرة منذ أكثر من عام

الأيام:

مخطط احتلالي لمصادرة 1243 دونمًا شرق طولكرم، تجريف في الولجة وإخطارات بوقف البناء والهدم في قبلان

"الخارجية" الأردنية تكشف وثائق ملكية الفلسطينيين لمنازلهم في حي الشيخ جراح

رام الله: وقفة ومسيرة دعمًا للأسرى وتأكيدًا على أولوية قضيتهم

"الوباء": 31 وفاة، ورصد 2025 إصابة.. عزوف عن تلقي اللقاحات في قطاع غزة

نتنياهو: المخرج من المأزق انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء ولسنا بحاجة إلى "القائمة الموحدة"

مصر: 23 قتيلا و139 جريحًا حصيلة حادث قطار طوخ

سيناتوران أميركيان يدعوان إلى "تقليص" المساعدات العسكرية لإسرائيل

أبو يوسف: اللجنة التنفيذية الأطر القيادية ستبحث التطورات في الفترة المقبلة

أبو كرش: الرئيس يصدر قرارًا بالبدء الفوري لحل ملف تفريغات 2005

بريطانيا تؤكد احترامها لاستقلالية "الجنائية الدولية" وفلسطين ترحب

"الإحصاء": ثلثا المنشآت أغلقت مؤقتًا بسبب الجائحة

الأردن: 64 وفاة و2699 إصابة جديدة بـ"كورونا"

وكالة الغوث تواجه عجزًا بقيمة 150 مليون دولار

مباحثات فيينا تستأنف الأسبوع المقبل "مع تبقي الكثير من العمل لإحياء الاتفاق"

وفاة الرئيس التشادي برصاص المتمردين والجيش ينصب ابنه لتولي إدارة البلاد

تقديرات إسرائيلية: إدارة بايدن اتخذت قرارها بالعودة للاتفاق النووي

القدس: