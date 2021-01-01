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الاحتلال يشن حملة اعتقالات طالت قياديًا في حماس وصحفيًا

الأربعاء 21 أبريل 2021 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات طالت قياديًا في حماس وصحفيًا



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم واعتقالات في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس.

واعتقلت قوة إسرائيلية  القيادي في حماس نضال القواسمي من منزله بعد أن فتشته وعاثت فيه خرابًا، مشيرًا إلى أنه تم اقتياده إلى جهة مجهولة.

والقواسمي يعد من قيادات حماس في الخليل وهو أسير محرر قضى عدة سنوات في سجون الاحتلال سابقًا.

فيما داهمت قوة أخرى منزل الصحفي علاء الريماوي في حي الإرسال بمدينة البيرة، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وقالت زوجة الصحفي الريماوي، إنه منذ اللحظة الأولى لاعتقاله أعلن عن خوض إضراب مفتوح عن الطعام.

وفي القدس، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان من عائلة واحدة، هم شادي، وفادي، وأحمد أبو غربية، من بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

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