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غزة: توغل إسرائيلي محدود واستهداف للصيادين والمزارعين

الأربعاء 21 أبريل 2021 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: توغل إسرائيلي محدود واستهداف للصيادين والمزارعين



غزة / سما /

توغلت عدة جرافات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، بشكل محدود في أراضي المواطنين إلى الشرق من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبحسب مصادر محلية، فإن 7 جرافات توغلت في أراضي المواطنين شرق حي النهضة إلى الشرق من رفح، وسط عمليات تجريف وإطلاق نار من آليات إسرائيلية متمركزة على الحدود تزامنًا مع عملية التوغل.

وفي ذات السياق، هاجمت زوارق حربية إسرائيلية، فجر وصباح اليوم، مراكب الصيادين قبالة سواحل مدينة غزة، ومنطقة السودانية شمال غرب القطاع.

فيما أطلقت قوات الاحتلال في عدة مناطق حدودية النار تجاه المزارعين، بدون أن يبلغ عن إصابات.

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