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قاعدة عسكرية إسرائيلية تتسبب بتلوث مياه المستوطنات وقرى فلسطينية شمال الضفة

الأربعاء 21 أبريل 2021 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قاعدة عسكرية إسرائيلية تتسبب بتلوث مياه المستوطنات وقرى فلسطينية شمال الضفة



القدس المحتلة/سما/

تسببت قاعدة عسكرية إسرائيلية، بتلوث في إمدادات المياه الخاصة ببعض المستوطنات والقرى الفلسطينية في شمال الضفة الغربية.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن القاعدة العسكرية لا تتخلص من مياهها العادمة بطريقة منظمة وصحيحة، ما أثر على المياه الجوفية لبئر المياه التابع للقاعدة.

وتخشى المستوطنات من حدوث مشكلة خطيرة في إمدادات المياه لهذا الصيف خاصةً وأن ثلث المستوطنات في تلك المنطقة تتلقى المياه من نفس البئر.

ورغم الطلبات المتكررة لوزارة الجيش لتنظيم التخلص من مياه الصرف الصحي من القاعدة العسكرية، إلا أن تباطؤ الوزارة، دفع وزارة الصحة للتحرك بشكل غير معتاد بإغلاق بئر المياه خوفًا من إلحاق الأذى بسكان المستوطنات، ومن المتوقع حدوث نقص في المياه هذا الصيف.

ووفقًا للقناة العبرية، فإن ذلك سيؤثر أيضًا على القرى الفلسطينية التي تحصل على المياه من نفس البئر.

القدس

#قاعدة عسكرية اسرائيلية #تلوث المياه #الاحتلال

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