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"العليا الإسرائيلية" ترفض التماسًا لإنشاء مدرسة عربية بالجليل

الأربعاء 21 أبريل 2021 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"العليا الإسرائيلية" ترفض التماسًا لإنشاء مدرسة عربية بالجليل



القدس المحتلة/سما/

 رفضت ما يسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، التماسًا قدم لها للسماح بإنشاء مدرسة خاصة بفلسطينيي الداخل في منطقة الجليل.

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن المحكمة العليا، أيدت حكم محكمة الناصرة المركزية، ورفضت الاستئناف المقدم إليها من قبل أولياء أمور الطلاب الفلسطينيين، ومركز مساواة للحقوق المدنية، وجمعية الحقوق المدنية في إسرائيل.

وطلب الملتمسون من وزارة التعليم الإسرائيلية بالعمل على إنشاء مدرسة حكومية تكون لغة التدريس فيها العربية.

وقبلت العليا الإسرائيلية، موقف الجهات المختصة بأن الغالبية العظمى من أولياء الطلاب الفلسطييين غير مهتين على الإطلاق بإنشاء مدرسة خاصة بهم، وفقًا لاستطلاع أجري بالمنطقة.

القدس

#المحكمة العليا الاسرائيلية #الجليل #وزارة التعليم الاسرائيلي #الاحتلال

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