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مسؤول أممي : الاونروا تواجه عجزاً بقيمة 150 مليون دولار

الأربعاء 21 أبريل 2021 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أممي : الاونروا تواجه عجزاً بقيمة 150 مليون دولار



غزة - شينخوا-

 قال مسؤول في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أمس، إنها تواجه عجزا بقيمة 150 مليون دولار في موازنتها لعام 2021.

وذكر المستشار الإعلامي في "أونروا" عدنان أبو حسنة في تصريحات للصحافيين في غزة، أن العجز المذكور يتعلق بالميزانية المنتظمة لـ"أونروا" لهذا العام وتبلغ 806 ملايين دولار.

وأشار إلى أن قرار الولايات المتحدة مطلع هذا الشهر باستئناف الدعم المالي لـ"أونروا" ساهم في تقليص العجز في ميزانية الوكالة لكن لم يسد الفجوة بالكامل.

وقال، "نأمل أن يكون إعلان واشنطن عن تقديم مبلغ 150 مليون دولار لـ(أونروا) بمثابة دفعة أولى وأن يعود الدعم الأميركي كما كان قبل تجميده بحيث وصل إلى مبلغ 360 مليون دولار العام 2017".

وأضاف، "كما نأمل أن يكون استئناف الدعم الأميركي لـ(أونروا) بعد وقفه في مطلع 2018، إشارة إيجابية للدول والجهات المانحة من أجل المبادرة لدعم الوكالة".

وأكد أبو حسنة أن "أونروا" تعمل على تجهيز رؤية لتطوير وتحديث خدماتها سيتم عرضها خلال مؤتمر دولي للمانحين ستعقده كل من السويد والأردن خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأفاد بأن الهدف الرئيسي للمؤتمر البحث عن توفير ميزانية متعددة السنوات لـ"أونروا" وتنويع مصادر الدخل وضم دول مانحة جديدة للوكالة بما يضمن استدامة خدماتها وتعزيز قدراتها المالية. 

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