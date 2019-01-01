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جاكي شان يحرم ابنه من الميراث ويتبرع بـ 350 مليون دولار

الأربعاء 21 أبريل 2021 07:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جاكي شان يحرم ابنه من الميراث ويتبرع بـ 350 مليون دولار




اتخذ النجم الصيني الشهير جاكي شان، قرارا بحرمان ابنه الوحيد جايسي، من الميراث، مؤكدا ندمه لعدم إلحاقه بالجيش الصيني.



ذكر ذلك موقع "هندوستان تايمز" الهندي، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن الممثل الصيني جاكي شان قرر التبرع بثروته التي تقدر بـ 350 مليون دولار، للجمعيات الخيرية.
وعلل جاكي شان، قرار حرمان ابنه من الميراث بالقول: "إذا كان ابني قادرا على كسب المال فسوف يصنع المال الخاص به"، مضيفا: "وإذا كان غير قادر فسوف يضيع أمواله التي جناها".

وقال النجم الصيني إنه يشعر بالندم لعدم التحاق ابنه بالجيش الصيني، مشيرا إلى أن الخدمة العسكرية كانت ستسهم في بناء شخصيته بشكل أفضل.

ولفت الموقع إلى أن جايسي هو الابن الوحيد لجاكي شان من زوجته جوان لين، مشيرا إلى أنه يعمل ممثلا ومغنيا.


وتابع الموقع: "يصنف جاكي شان ضمن أعلى الممثلين أجرا في العالم، وتشير تقديرات مجلة "فوربس" الأمريكية إلى أنه جمع نحو 40 مليون دولار خلال الفترة بين عامي 2019 و2020".

#جاكي شان #الجيش الصيني

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