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مشهد تمثيلي لإعلامية سعودية يتصدر التريند في المملكة..فيديو

الأربعاء 21 أبريل 2021 07:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مشهد تمثيلي لإعلامية سعودية يتصدر التريند في المملكة..فيديو



الرياض/سما/


تسبب مشهد تمثيلي قصير نفذته إعلامية سعودية بث على إحدى المحطات التلفزيونية بتصدره قائمة "التريند" الأكثر بحثا في البلاد.

تصدر اسم الإعلامية السعودية لجين عمران قائمة "التراند" الأكثر بحثا على مواقع التواصل بعدما قيام الفنانة السعودية ريم عبدالله بتقليدها في فيديو قصير.

تسبب مشهد تمثيلي قصير نفذته إعلامية سعودية بث على إحدى المحطات التلفزيونية بتصدره قائمة "التريند" الأكثر بحثا في البلاد.


وقامت الفنانة السعودية ريم عبدالله بتقليد عمران ضمن حلقة من مسلسل "استديو 21" الذي يُعرض على شاشة قناة  "ام بي سي".
وبحسب ىمجلة "لها" المتخصصة بأخبار الفن والمشاهير، لفتت الفنانة السعودية الأنظار بقدرتها الفريدة على التقليد.

وانشر المقطع بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" وتصدر قائمة الأكثر بحثا في البلاد.

وحاز الفيديو الذي تم مشاركته على "إنستغرام" على اهتمام واسع، وحصد الكثير من التعليقات التي أطرت على العمل الجميل.


وانقسم المعلقون والمغردون بين من اعتبر التقليد جميل وناجح وبين من اعتبره فاشل، لكنه بجميع الحالات حصد اهتماما واسعا.

وكانت ريم عبدالله، قد حصدت في وقت سابق اهتماما واسعا بعد تقليد نجمة المواقع المثيرة للجدل هند القحطاني.
وقالت القحطاني تعليقا على الفيديو باللهجة المحكية في البلاد: "تصدّر اسمي الهاشتاق الأول في السعودية بعد تقليد الفنانة ريم عبد الله لهند القحطاني، أجمل وأظرف من يقلّدني".

#السعودية #تريند السعودية #ريم عبد الله #ريم عبد الله عمران #لجين عمران

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