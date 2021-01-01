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أميركا..مقتل شخص بنيران شرطي في ولاية أوهايو

الأربعاء 21 أبريل 2021 07:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أميركا..مقتل شخص بنيران شرطي في ولاية أوهايو



أوهايو/سما/


أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم الثلاثاء، بمقتل شخص بنيران شرطي في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو وسط غرب الولايات المتحدة.

 ووقع إطلاق النار المميت في منطقة ليجن لاين بكولومبوس بعد أن تم استدعاء الضباط هناك لفض أعمال شغب.

وتم نقل الشخص الذي أصيب بالرصاص إلى المستشفى في حالة حرجة، لكنه توفي في وقت لاحق، بينما أكدت الشرطة عدم تسجيل إصابات بين ضباطها.

وأظهرت مقاطع فيديو تجمع عدد من الأشخاص أمام موقع الحادث للتعبير عن غضبهم، خاصة أن الواقعة تتزامن مع إدانة الشرطي السابق ديريك تشوفين بقتل جورج فلويد، في حكم يمثل علامة فارقة في تاريخ الولايات المتحدة.

#أخبار اميركا #ولاية أوهايو #الولايات المتحدة الأمريكية

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