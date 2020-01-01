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الأردن ينفي صحة مزاعم تلقي المملكة مساعدات طبية من إسرائيل

الأربعاء 21 أبريل 2021 05:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن ينفي صحة مزاعم تلقي المملكة مساعدات طبية من إسرائيل



عمان/سما/

نفى مصدر أردني مسؤول، صحة التقارير الصحفية التي زعمت أن المملكة طلبت وتلقت مساعدات طبية من إسرائيل.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، إن المملكة "لديها ما يكفيها من فحوصات كشف الكورونا، وأمنت ما تحتاجه من أجهزة تنفس صناعية وتصدر الكمامات الطبية التي تنتجها مصانعها، وهي المساعدات التي ادعت التقارير الصحفية أن الأردن استلمها من إسرائيل".


وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، أفادت بأن "إسرائيل قررت نقل كمية كبيرة من المساعدات الطبية إلى المملكة الأردنية لدعمها في مواجهة أزمة فيروس كورونا المتصاعدة في البلاد".

 وأِشارت إلى أن "هذا القرار يأتي تلبية لطلب قدمته المملكة إلى إسرائيل".

#الاردن #اسرائيل #مساعدات طبية

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