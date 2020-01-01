  1. الرئيسية
  2. الصحة

علماء يدعون لتوخي الحذر من طفرة كورونا الهندية

الأربعاء 21 أبريل 2021 05:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
علماء يدعون لتوخي الحذر من طفرة كورونا الهندية



لندن/سما/

دعا علماء بريطانيون إلى توخي الحذر بشأن الطفرة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في الهند، رغم بعض النظريات القائلة بأنها قد لا تمثل مشكلة مثل الطفرات الأخرى للفيروس.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن المتغير المعروف باسم B1617، يتم التحقيق فيه من قبل مسؤولي الصحة في المملكة المتحدة، حيث تم اكتشاف إجمالي 77 حالة إصابة به حتى الآن.

ولم يعرف بعد ما إذا كان هذا المتغير أكثر خطورة أو يستجيب للقاحات المتوفرة حاليا.

وقال الدكتور جيفري باريت، من معهد ويلكوم سانجر البريطاني إنه "من الواضح أن هذا المتغير قد انتشر في الهند قرابة انتشار الموجة الأخيرة الكبيرة والمأساوية من كوفيد-19، لكن لا نعرف حتى الآن إذا كان هذا المتغير هو سبب هذه الموجة".

وأضاف: "بالتأكيد هناك علاقة سبب ونتيجة ولكن لم يتم تسجيل سوى حوالي 1000 حالة في الهند من بين حوالي 4 ملايين حالة في هذه الموجة حتى الآن".

#سلالة كورونا الهندية #الطفرة الهندية

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة خبر وفاة خالد مقداد أبو الوليد مالك قناة طيور الجنة

ما دور المخابرات الفلسطينية؟.. السيناريو الكامل لـ«زلزال» الأردن وتحركات الأمير بدأت في «أيار 2020»

مشاهدة مباراة الوحدات والسد بث مباشر

فيديو .. تفاصيل قصة جريمة صباح السالم في الكويت

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

محادثات كيندة الخطيب مع إسرائيليّين: «منشرب قهوة سوا»

شاهد الصور : وصول لقاحات ضد كورونا عبر اّلية "كوفاكس"

الأخبار الرئيسية

اند

الغاء الانتخابات سيشكل صاعق تفجير للحالة الفلسطينية المأزومة

تاجيل

مصادر تكشف موعد تأجيل الرئيس عباس الإنتخابات الفلسطينية

ربيع

أبو مازن الخاسر الرئيسي.. هل يقود إلغاء انتخابات المجلس التشريعي لـ"ربيع فلسطيني"؟

اانت

هآرتس: الغاء الإنتخابات يصب في مصلحة الرئيس عباس

"صلاة الفجر متاحة بالمساجد".. داخلية غزة تتحدث عن الاجراءات الجديدة المتخدة لمواجهة كورونا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية