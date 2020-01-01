  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خيار انتخابات مباشرة لتحديد رئيس الحكومة الإسرائيلية يواجه عقبات

الأربعاء 21 أبريل 2021 05:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خيار انتخابات مباشرة لتحديد رئيس الحكومة الإسرائيلية يواجه عقبات



القدس المحتلة/سما/

يواجه الطرح الأخير في أروقة النظام السياسي الإسرائيلي بشأن إجراء انتخابات مباشرة لتحديد شخصية رئيس الحكومة، عقبات مهمة خاصةً فيما يتعلق بشخصية بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن العقبة الأولى تتعلق بشرعية تغيير النظام الانتخابي في هذا الوقت الذي تمر فيه إسرائيل بأزمة سياسية كبيرة، والثانية تتمثل في حقيقة أن مثل هذا التغيير يتطلب حشد أغلبية لا تقل عن 61 عضوًا في الكنيست وهو أمر يبدو صعبًا.

وتشير التقديرات، إلى أنه ليس من الواضح أن نتنياهو بإمكانه أن يتخطى هذه العقبات، والتي يمكن التقدير أنها ستواجه أيضًا تقديم التماسات أمام المحكمة العليا الإسرائيلية حول شرعية تغيير نظام الانتخابات خلال وجود حكومة انتقالية وهو أمر يعتبر أنه غير دستوري، وأيضًا ضد شخصية نتنياهو باعتبار أنه يواجه لوائح اتهام في قضايا جنائية، لكن فرق المحاماة المختلفة تجادل بصعوبة تقييم موقف المحكمة بقبول تلك الالتماسات وتدخلها في العملية السياسية.

ووفقًا للموقع، فإنه حتى وإن كان نفتالي بينيت زعيم حزب يمينا دعم مثل هذا الخيار لانتخابات مباشرة، فإن كتلة نتنياهو حينها ستمتلك 59 صوتًا فقط في الكنيست، في حين أن الكتلة المعارضة في الوقت الحالي ترفض تأييد الاقتراح.

وقال يائير لابيد زعيم حزب هناك مستقبل الليلة الماضية، إن هذه ليست انتخابات مباشرة، إنها منعطف لتمديد الوقت لصالح نتنياهو على حساب الجمهور.

وكان نتنياهو جدد الليلة الماضية دعمه لإجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء، وقال إنه لا يحتاج إلى تشكيل حكومة يكون منصور عباس زعيم القائمة العربية الموحدة منها، كما أنه لا ينبغي حل الكنيست.

وأضاف "سأقبل بأي نتيجة، وآمل أن يتصرف المرشحون الآخرون بنفس الطريقة".

من جهته قال منصور عباس أمس لموقع واي نت، إنه يشعر بخيبة أمل لأن نتنياهو لم يدين الهجوم الخطابي من قبل أعضاء حزب الصهيونية الدينية ضد حزبه، مؤكدًا على أنه لم ولن يكون في جيب أحد سواء اليمين أو اليسار، وأن كل الخيارات بشأن تشكيل الحكومة مطروحة على الطاولة.

القدس

#رئيس الحكومة الاسرائيلية #الانتخابات الاسرائيلية #بنيامين نتنياهو #يائير لبيد #منصور عباس #نفتالي بينت

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة خبر وفاة خالد مقداد أبو الوليد مالك قناة طيور الجنة

ما دور المخابرات الفلسطينية؟.. السيناريو الكامل لـ«زلزال» الأردن وتحركات الأمير بدأت في «أيار 2020»

مشاهدة مباراة الوحدات والسد بث مباشر

فيديو .. تفاصيل قصة جريمة صباح السالم في الكويت

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

محادثات كيندة الخطيب مع إسرائيليّين: «منشرب قهوة سوا»

شاهد الصور : وصول لقاحات ضد كورونا عبر اّلية "كوفاكس"

الأخبار الرئيسية

تاجيل

مصادر تكشف موعد تأجيل الرئيس عباس للإنتخابات الفلسطينية

ربيع

أبو مازن الخاسر الرئيسي.. هل يقود إلغاء انتخابات المجلس التشريعي لـ"ربيع فلسطيني"؟

اانت

هآرتس: الغاء الإنتخابات يصب في مصلحة الرئيس عباس

"صلاة الفجر متاحة بالمساجد".. داخلية غزة تتحدث عن الاجراءات الجديدة المتخدة لمواجهة كورونا

رفع حالة التأهب وسيناريوهات للرد: الجيش الإسرائيلي يستعد لإلغاء الانتخابات الفلسطينية..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية