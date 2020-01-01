الشيخ صبري يصف قرار منعه من السفر بالتعسفي والعنصري

القدس المحتلة/سما/

وصف رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى د. عكرمة صبري قرار منعه من السفر خارج فلسطين بالتعسفي والعنصري.

وقال صبري في تصريحات له: إن مواقع التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها وأشكالها تغنينا عن السفر، ونحن من المرابطين في فلسطين ولم نغادرها أصلاً، وهذه القرارات لن تفت من عضدنا ولن تضعف من عزائمنا، ومواقفنا إيمانية ثابتة، بأننا أصحاب حق شرعي في هذه الديار، والله سبحانه وتعالى أكرمنا بأرض الإسراء والمعراج.

وكان ما يسمى بوزير الداخلية في حكومة الاحتلال ارييه درعي أصدر أمرًا بمنع السفر لمدة أربعة أشهر بحق الشيخ عكرمة صبري، بزعم نشاطه المعادي وتشكيله خطرًا على أمن دولة الاحتلال.

يشار إلى أن قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى والمنع من السفر والاستدعاءات لمركز المسكوبية تتكرر باستمرار بحق الشيخ الثمانيني د. عكرمة صبري.