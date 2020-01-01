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الأردن يسلم السفارة الفلسطينية وثائق حي الشيخ جراح ...صور

الأربعاء 21 أبريل 2021 05:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يسلم السفارة الفلسطينية وثائق حي الشيخ جراح ...صور



عمان/سما/

 أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه جرت وعلى مدى سنوات عملية بحث دقيقة ومطولة في سجلات الدوائر الرسمية الأردنية للوثائق التي تبيّن قيام وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية سابقاً بإبرام عقود تأجير وحدات سكنية لعدد من أهالي الشيخ جراح في العام ١٩٥٦.


وأوضحت الوزارة على لسان الناطق الرسمي السفير ضيف الله الفايز، أنه جرى في العام ٢٠١٩ وفي هذا العام تسليم السفارة الفلسطينية في عمان -بناءً على طلب من الجانب الفلسطيني- نسخٍ مصدقة من كافة الوثائق التي تم العثور عليها، وهي عبارة عن عقود إيجار ومراسلات وسجلات وكشوفات بأسماء المستأجرين، وكذلك تم تسليم السفارة نسخة مصدقة من الاتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير ووكالة الأنروا عام ١٩٥٤، وأنّ عملية البحث مستمرة لوثائق تعود لأكثر من ستين عاما.


وأكّد الفايز أن تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم وحماية حقوقهم ثوابت دائمة في جهود المملكة من أجل إسناد الأشقاء الفلسطينيين، مشدداً على إدانة المملكة المطلقة محاولات إسرائيل اللاشرعية واللاإنسانية لإخراج الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم، ورفضها المساس بحقوقهم.

وكانت عشرات العائلات الفلسطينية وصلت إلى حي الشيخ جراح بالقدس، بعد تهجيرهم من مدنهم وقراهم، في أعقاب قيام دولة إسرائيل، في العام 1948.

وأقامت العائلات في الوحدات السكنية بالحي، حسب الاتفاق بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مع الحكومة الأردنية، التي حكمت الضفة الغربية والقدس، حتى العام 1967.

وتخشى العائلات الفلسطينية (عددها 27)، من قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بطردها من هذه المنازل، التي أقامت فيها منذ العام 1956.



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#الاردن #السفارة الفلسطينية #حي الشيخ جراح #القدس المحتلة

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