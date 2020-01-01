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قيادي بفتح يدعو لإغلاق شامل للقطاع و الحدود

الأربعاء 21 أبريل 2021 04:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بفتح يدعو لإغلاق شامل للقطاع و الحدود



غزة/سما/

دعا القيادي في حركة فتح زكريا الاغا، اليوم الثلاثاء، لاعادة اغلاق القطاع بشكل كامل لكسر المنحى الوبائي في قطاع غزة.

وقال الاغا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك :" كنا نتوقع اتخاذ لجنة أزمة كوفيد 19-إجراءات وقرارات تتناسب وخطورة الوضع الوبائي الحالي بغزة".

وأضاف:" لكن للأسف خابت توقعاتنا وبقيت الاجراءات الحالية كما هي مع تغيير شكلي في الصياغات اي مكانك قف".

وتابع الاغا :" وأفيدكم من الان الوضع بعد الأسبوع الموعود سيكون اسوا وتكون الأمور قد تدهورت واهدرنا وقتا إضافيا ثمينا نحن في امس الحاجه اليه"، مبيناً بأن الوضع لا يحتمل مزيداً من التجارب انها مسالة حياة او موت ولا داعي لمزيد من التردد 

وأكد الاغا ان حياة الشعب امانة في ايديكم والاغلاق الشامل لا بديل عنه لفتره زمنيه محدده لا تقل عن اسبوعين واغلاق الحدود الا للحالات الطارئة فقط، داعيا المسؤولين الي حسم الامر قبل وقوع الكارثة والا فانتم مسؤولون عنها امام الله وامام شعبكم، حسب قوله

#فتح #زكريا الاغا #فيروس كورونا #وباء كورونا

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