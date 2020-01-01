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البحرين وإسرائيل تبحثان تعزيز التعاون المشترك

الأربعاء 21 أبريل 2021 04:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البحرين وإسرائيل تبحثان تعزيز التعاون المشترك



المنامة/سما/

أجرى وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، ونظيره الإسرائيلي، غابي أشكنازي، الثلاثاء، محادثات هاتفية ناقشا فيها تعزيز العلاقات بين البحرين وإسرائيل وقضايا إقليمية.


وأفادت وكالة "بنا" البحرينية الرسمية بأنه تم خلال الاتصال "بحث أوجه التعاون الثنائي المشترك والجهود التي تبذل لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وما تم تحقيقه من تقدم في سبيل بناء علاقات بناءة تحقق المصالح المشتركة".

وذكرت الوكالة أن الوزيرين تطرقا إلى "سبل التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في مجال مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي".

ووقعت البحرين إلى جانب الإمارات يوم 15 سبتمبر 2020 اتفاقات تاريخية في واشنطن لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

#البحرين #اسرائيل #التطبيع مع اسرائيل

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