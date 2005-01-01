رسمياً..تجميد مشروع دوري السوبر الأوروبي

وكالات

أصدر اتحاد بطولة السوبر الأوروبي، بياناً رسمياً للإعلان عن تجميد مشروع بطولة دوري السوبر الأوروبي بعد انسحاب الأندية الإنجليزية.



وجاء في البيان: «الأندية الإنجليزية أجبرت على المغادرة وسيتم تعليق البطولة لـإعادة النظر في الخطوات المناسبة من أجل إعادة تشكيل المشروع.. نحن مقتنعون بأن الوضع الراهن لكرة القدم الأوروبية بحاجة إلى تغيير. نحن نقترح منافسة أوروبية جديدة لأن النظام الحالي لا يعمل».

وأضاف: «يهدف الإقتراح المقدم إلى تطور الرياضة مع توفير الموارد اللازمة والاستقرار لهرم كرة القدم الكامل، بما في ذلك المساعدة في التغلب على الصعوبات المالية التي يعاني منها مجتمع كرة القدم بأكمله نتيجة للجائحة».

وتابع: «بالرغم من إعلان مغادرة الأندية الإنجليزية وإجبارها على إتخاذها هذه القرارات بسبب تعرضها لضغوطات كبيرة، إلا أننا مقتنعون بأن اقتراحنا يتماشى تمامًا مع القوانين واللوائح الأوروبية كما هو موضح من خلال قرار المحكمة».

وواصل: «نظرًا إلى الظروف المحيطة؛ سنعيد النظر في الخطوات لإعادة تشكيل المشروع، مع الأخذ في الاعتبار بأن أهدافنا المتمثلة في تقديم أفضل تجربة ممكنة للجماهير مع تعزيز التضامن بين الجميع».

وأعلنت أندية مانشستر يونايتد، وأرسنال، وتوتنهام، وتشيلسي الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي، لينضما إلى الثنائي مانشستر سيتي وليفربول.

وأصدرت الأندية الإنجليزي بيانات رسمية في توقيت واحد لإعلان الانسحاب من بطولة دوري السوبر الأوروبي، وسبقهم مانشستر سيتي الذي أعلن انسحابه كأول نادي من الـ 12 نادي مؤسسي.

مانشستر يونايتد

وجاء في بيان مانشستر يونايتد: «مانشستر يونايتد ينسحب من مشروع دوري السوبر الأوروبي... لقد استمعنا باهتمام لردود أفعال جماهيرنا والحكومة البريطانية وأصحاب الأسهم».

وتابع: «إننا نؤكد على التزامنا بالعمل مع كافة الأطراف في المجتمع الكروي بهدف إيجاد حلول مستدامة للمشاكل التي تواجه كرة القدم».

أرسنال

وجاء بيان أرسنال كالتالي: «نتيجة للاستماع إلى مجتمع كرة القدم الأوسع خلال الأيام الأخيرة، فإننا ننسحب من دوري السوبر الأوروبي المقترح... لقد ارتكبنا خطأ ونعتذر عنه».

توتنهام

وجاء بيان توتنهام: «يمكننا أن نؤكد أننا بدأنا رسميًا إجراءات الانسحاب من المجموعة التي تضع مقترحات لدوري السوبر الأوروبي».



ليفربول

وجاء بيان ليفربول كالتالي: «يمكن لنادي ليفربول لكرة القدم أن يؤكد أن مشاركتنا في الخطط المقترحة لتشكيل دوري السوبر الأوروبي قد توقفت».

وتابع: «في الأيام الأخيرة تلقى النادي عروض من مختلف أصحاب المصلحة الرئيسيين ، داخليًا وخارجيًا، ونود أن نشكرهم على مساهماتهم القيمة».



يذكر أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أمس الثلاثاء، أعلن انسحابه رسميًا من بطولة دوري السوبر الأوروبي، ليتبعه ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال وتوتنهام.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، قالت إن كل من تشيلسي ومانشستر سيتي اقتربوا من الانسحاب من السوبر الأوروبي.

كما أفادت شبكة «TALKSPORT»، بوجود اجتماع عاجل للأندية المؤسسة لبطولة دوري السوبر الأوروبي لمناقشة حل البطولة.

وتشهد الكرة الأوروبية، حالة من الانقسام، بعدما أعلن 12 ناديًا إقامة بطولة جديدة مكونة من 20 فريقًا، حيث يتواجد 15 فريقًا ثابتًا بالإضافة إلى 5 فرق متغيرة كل موسم.

وجاءت الأندية الـ12 المؤسسة للبطولة كالتالي: "ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي ويونايتد وتشيلسي وليفربول وآرسنال ويوفتوس وميلان وإنتر".