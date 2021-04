تسريبات..هاتف لشبكات 5G سيأتي بكاميرا أمامية دقتها 44 ميغابيكسل!

سرّبت بعض مواقع الإنترنت المهتمة بشؤون الإلكترونيات مواصفات الهاتف المنتظر أن تطرحه Vivo الصينية لشبكات 5G.

ومن أكثر ما يميز هاتف V21 5G الجديد تبعا للتسريبات هو قدرات تصويره الممتازة التي سيحصل عليها بفضل كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، فضلا عن أنه سيجهز بكاميرا سيلفي بدقة 44 ميغابيكسل ستكون من بين أفضل الكاميرات الأمامية المطروحة في الهواتف لهذا العام.

وسيحصل هذا الهاتف على شاشة IPS LCD دقة عرضها تعادل (2340/1080) بكسل، أبعادها "20:9"، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا.

وسيضمن أداءه الممتاز وسرعته في التعامل مع البيانات وشبكات الإنترنت معالج Qualcomm Snapdragon 732G ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 غيغابايت يمكن توسعة سعتها حتى 1 تيرابايت عبر بطاقات microSD.

