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تسريبات..هاتف لشبكات 5G سيأتي بكاميرا أمامية دقتها 44 ميغابيكسل!

الأربعاء 21 أبريل 2021 03:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسريبات..هاتف لشبكات 5G سيأتي بكاميرا أمامية دقتها 44 ميغابيكسل!



وكالات

سرّبت بعض مواقع الإنترنت المهتمة بشؤون الإلكترونيات مواصفات الهاتف المنتظر أن تطرحه Vivo الصينية لشبكات 5G.

ومن أكثر ما يميز هاتف V21 5G الجديد تبعا للتسريبات هو قدرات تصويره الممتازة التي سيحصل عليها بفضل كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، فضلا عن أنه سيجهز بكاميرا سيلفي بدقة 44 ميغابيكسل ستكون من بين أفضل الكاميرات الأمامية المطروحة في الهواتف لهذا العام.


وسيحصل هذا الهاتف على شاشة IPS LCD دقة عرضها تعادل (2340/1080) بكسل، أبعادها "20:9"، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا.

وسيضمن أداءه الممتاز وسرعته في التعامل مع البيانات وشبكات الإنترنت معالج Qualcomm Snapdragon 732G ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 غيغابايت يمكن توسعة سعتها حتى 1 تيرابايت عبر بطاقات microSD.


كما ستجهزه Vivo بنظام تشغيل "أندرويد-11" مع واجهات عرض خاصة، وأنظمة GPS لتحديد المواقع، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

ومن المفترض أن يطرح هذا الهاتف في الصين في 27 أبريل الجاري، ويظهر في الأسواق العالمية بداية مايو القادم.

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