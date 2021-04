"واتس آب" تعالج ثغرات برمجية كانت تهدد خصوصية بيانات المستخدمين

أعلنت الشركة المسؤولة عن تطبيقات "واتس آب" أن الخبراء عالجوا ثغرتين كانتا موجودتين في برمجيات تطبيقاتها.

وأشارت الشركة إلى "أن الثغرتين اللتين كانتا في برمجياتها القديمة قد تمت معالجتهما، وليس هناك سبب للاعتقاد حاليا بأنه قد تم إساءة استخدامهما على الإطلاق".

وجاء هذا البيان من الشركة عقب التحذيرات التي أطلقتها وكالة الأمن السيبراني الهندية CERT-In، ونبهت فيها مستخدمي تطبيقات "واتس آب" من وجود بعض نقاط الضعف في التطبيقات من الممكن أن تؤدي إلى خرق بيانات حساسة.

وتبعا للتقارير التي صدرت CERT-In سابقا فإن "الثغرات اكتشفت في برامج تطبيقات WhatsApp و WhatsApp Business لأنظمة أندرويد في الإصدارات التي سبقت الإصدار 2.21.4 .18، وفي برمجيات WhatsApp و WhatsApp Business لأنظمة iOS في الإصدارات ما قبل إصدار v2.21.32".

