  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

أمازون تنافس AirPods بسماعاتها الجديدة

الأربعاء 21 أبريل 2021 02:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمازون تنافس AirPods بسماعاتها الجديدة



وكالات

أعلنت شركة أمازون عن جيلها الأحدث من سماعات Echo Buds التي ستكون منافسا قويا لـ AirPods من آبل.

وحصلت  Echo Buds الجديدة على العديد من التحسينات والميزات المهمة مقارنة بالجيل السابق من سماعات أمازون، إذ أتت مقاومة للماء والغبار، وزوّد هيكل كل سماعة صغيرة بفتحات خاصة لتخفيف الضغط على الأذن كما في سماعات Pixel Buds و AirPods Pro، كما تم تعديل الشكل الخارجي للسماعة ليصبح أكثر ملاءمة للأذن.

وتبعا لأمازون فإن سماعاتها الأحدث حصلت على ميزات قادرة على إلغاء الضوضاء الخارجية بمقدار الضعف مقارنة بـ Echo Buds السابقة، كما توجد فيها ميزة تسمح للمستخدم بالاستماع إلى المحيط أثناء ارتداء السماعة في حال أراد ذلك، والتحكم بمعدلات الأصوات الخارجية التي تصل إلى أذنه.

وجهزالجيل الثاني من سماعات Echo Buds أيضا بملحقات مطاطية بأربع مقاسات لتثبت داخل الأذن وتناسب جميع المستخدمين، إضافة إلى بطاريات داخلية تكفي للاستخدام لخمس ساعات بالشحنة الواحدة، أما الحافظة البلاستيكية الصغيرة التي تحمل بها السماعات ففيها بطارية تكفي لشحن السماعات لتعمل 15 ساعة.


وتبعا لأمازون فإن مستخدمي سماعاتها الجديدة سيكون بإمكانهم الاعتماد على مساعد "أليكسا" الصوتي للتحكم بسماعاتهم، كما سيستطيعون في المستقبل تفعيل ميزة Echo Frames ليختاروا الإشعارات التي ستصل إلى سماعتهم.

المصدر: 4pda

#شركة أمازون #AirPods #سماعات

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة خبر وفاة خالد مقداد أبو الوليد مالك قناة طيور الجنة

ما دور المخابرات الفلسطينية؟.. السيناريو الكامل لـ«زلزال» الأردن وتحركات الأمير بدأت في «أيار 2020»

مشاهدة مباراة الوحدات والسد بث مباشر

فيديو .. تفاصيل قصة جريمة صباح السالم في الكويت

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

محادثات كيندة الخطيب مع إسرائيليّين: «منشرب قهوة سوا»

شاهد الصور : وصول لقاحات ضد كورونا عبر اّلية "كوفاكس"

الأخبار الرئيسية

ربيع

أبو مازن الخاسر الرئيسي.. هل يقود إلغاء انتخابات المجلس التشريعي لـ"ربيع فلسطيني"؟

اانت

هآرتس: الغاء الإنتخابات يصب في مصلحة الرئيس عباس

"صلاة الفجر متاحة بالمساجد".. داخلية غزة تتحدث عن الاجراءات الجديدة المتخدة لمواجهة كورونا

رفع حالة التأهب وسيناريوهات للرد: الجيش الإسرائيلي يستعد لإلغاء الانتخابات الفلسطينية..

أبو كرش: الرئيس عباس أعطى قرارًا للبدء الفعلي بإجراءات تنفيذ إنهاء ملف تفريغات 2005

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية