شاهد.. ردة فعل عائلة جورج فلويد بعد إدانة الشرطي ديريك شوفين بجريمة قتله

نشرت شبكة abcnews فيديو لردة فعل عائلة المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد، بعد صدور الحكم بحق قاتله الشرطي ديريك شوفين وإيجاده مذنبا بتهمة القتل.

ويظهر في الفيديو عدد من أفراد عائلة فلويد الذي قتل يوم 25 مايو 2020 بعد أن جثا شوفين على رقبته أثناء اعتقاله، وهم يقفزون فرحا بالحكم ويقولون "نعم! نعم!" في إشارة إلى موافقتهم على القرار الذي اتخذته هيئة المحلفين بالإجماع بعد حوالي 10 ساعات من المداولات و3 أسابيع من الاستماع إلى شهادات الشهود.

