  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شاهد.. ردة فعل عائلة جورج فلويد بعد إدانة الشرطي ديريك شوفين بجريمة قتله

الأربعاء 21 أبريل 2021 02:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. ردة فعل عائلة جورج فلويد بعد إدانة الشرطي ديريك شوفين بجريمة قتله



واشنطن/سما/

نشرت شبكة abcnews فيديو لردة فعل عائلة المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد، بعد صدور الحكم بحق قاتله الشرطي ديريك شوفين وإيجاده مذنبا بتهمة القتل.

ويظهر في الفيديو عدد من أفراد عائلة فلويد الذي قتل يوم 25 مايو 2020 بعد أن جثا شوفين على رقبته أثناء اعتقاله، وهم يقفزون فرحا بالحكم ويقولون "نعم! نعم!" في إشارة إلى موافقتهم على القرار الذي اتخذته هيئة المحلفين بالإجماع بعد حوالي 10 ساعات من المداولات و3 أسابيع من الاستماع إلى شهادات الشهود.


أما محامي العائلة بن كرامب فنشر فيديو عبر "تويتر" قال فيه: "اليوم تم صنع التاريخ.. التضحية والدماء جعل هذه اللحظة ممكنة، لكن لا يزال لدينا عمل يجب القيام به حتى نتمكن من تحقيق العدالة لجميع إخوتنا وأخواتنا".


والعقوبة الناتجة عن قرار هيئة المحلفين بإدانة دريك شوفين في الدرجات الثلاث التي أدين بها طبقا لقانون ولاية مينسوتا هي: الحد الأقصى لعقوبة القتل العمد من الدرجة الثانية هي السجن لمدة لا تزيد عن 40 سنة، العقوبة القصوى للقتل من الدرجة الثالثة السجن لمدة لا تزيد عن 25 سنة، أما الحد الأقصى لعقوبة القتل الخطأ من الدرجة الثانية هو 10 سنوات و / أو غرامة 20000 دولار.

#عائلة جورج فلويد #الشرطي ديريك شوفين #جورج فلويد

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة خبر وفاة خالد مقداد أبو الوليد مالك قناة طيور الجنة

ما دور المخابرات الفلسطينية؟.. السيناريو الكامل لـ«زلزال» الأردن وتحركات الأمير بدأت في «أيار 2020»

مشاهدة مباراة الوحدات والسد بث مباشر

فيديو .. تفاصيل قصة جريمة صباح السالم في الكويت

محادثات كيندة الخطيب مع إسرائيليّين: «منشرب قهوة سوا»

شاهد الصور : وصول لقاحات ضد كورونا عبر اّلية "كوفاكس"

الكشف عن موعد أول أيام عيد الفطر فلكيًا

الأخبار الرئيسية

ربيع

أبو مازن الخاسر الرئيسي.. هل يقود إلغاء انتخابات المجلس التشريعي لـ"ربيع فلسطيني"؟

اانت

هآرتس: الغاء الإنتخابات يصب في مصلحة الرئيس عباس

"صلاة الفجر متاحة بالمساجد".. داخلية غزة تتحدث عن الاجراءات الجديدة المتخدة لمواجهة كورونا

رفع حالة التأهب وسيناريوهات للرد: الجيش الإسرائيلي يستعد لإلغاء الانتخابات الفلسطينية..

أبو كرش: الرئيس عباس أعطى قرارًا للبدء الفعلي بإجراءات تنفيذ إنهاء ملف تفريغات 2005

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية