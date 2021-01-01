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شاهد.. مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 9 التاسعة كاملة في رمضان 2021

الأربعاء 21 أبريل 2021 02:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 9 التاسعة كاملة في رمضان 2021



دمشق / سما

مشاهدة مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 9 التاسعة كاملة في رمضان 2021 نبثها لكم مباشرة فور عرضها من قبل القنوات الناقلة وأحداث جديدة مثيرة ومشوقة تزيد الغموض والترقب لدى المتابعين ومحبي المسلسل التاريخي.

مسلسل باب الحارة 11 في الحلقة السابقة وقعت أحداث مثيرة، حيث لقيت استحسانا كبيرا لدى معظم سكان الشرق الأوسط، ويعد من أبرز المسلسلات العربية المنافسة هذا الموسم، وتدور أحداثه في عشرينيات القرن العشرين.

ويعتبر باب الحارة مسلسل درام اجتماعي سوري، ويتم عرض الآن الجزء الحادي عشر منه وينتظر عشاق ومتتبعي المسلسل الحلقة التاسعة منه بفارغ الصبر، وتتزايد مؤشرات البحث عن موعد عرض الحلقة الجديدة.

وكما هو المتوقع من مسلسل باب الحارة فهو في جميع أجزاءه يقدم دراما تشويقية من الطراز الرفيع، وجاء الجزء الحادي عشر أكثر تشويق واثاره للمتابع، ويهدف المسلسل بجانب اضفاء التشويق والاثارة والمتعة على يومك.

كما يضيف الحس الوطني ويعمل على التنمية الاجتماعية التي تشهدها سوريا، وبالرغم من قدوم الجزء الحادي عشر من المسلسل خاليًا من عدد كبير من نجوم الأجزاء السابقة الا أنه بعد أن تم عرض 9 حلقات منه بنجاح.

وتتسارع الأحداث في هذا الجزء من باب الحارة ويكتشف أبو عزام هوية قاتل ابنه ولكنه يؤجل الانتقام لسبب سنكتشفه لاحقًا، بالإضافة الى وقوم مجموعة من الجرائم والمؤامرات التي لا يدري أهل الحارة هوية متسببيها.

مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 9 من المنتظر أن تكون مليئة بالأحداث المترابطة بالسابقة منها وينتظرها محبي هذا العمل الطويل بفارغ الصبر، حيث يعرض يوميا في شهر رمضان على عدة قنوات، ونعرضه لكم يوميا هنا.

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شاهد.. مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 11 كاملة في رمضان 2021

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