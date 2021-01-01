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شاهد.. برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 9 التاسعة مع عماد فراجين

الأربعاء 21 أبريل 2021 01:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 9 التاسعة مع عماد فراجين



عمان / سما

مشاهدة برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 9 التاسعة مع عماد فراجين نعرضها لكم فور بثها مباشرة على القناة الناقلة رؤيا الأردنية وموقع يوتيوب بث مباشر ومشاهد كوميدية جديدة ساخرة وفكرة مستحدثة من الواقع.

الحلقة السابقة من برنامج مسلسل وطن ع وتر بعنوان فدا العرب، تدور حول عائلة تعيش في قرية، يقوم عماد فراجين بدور الأب ومحمد الطيطي بدور الابن الذي سافر قبل 5 سنوات لدراسة هندسة الزراعة في فرنسا.

يهاتف الابن والدته ليخبرها أنه سيعود قريبا بعد انتهاء دراسته وتطير من الفرحة، وتذهب مسرعة إلى زوجها في مكان تجمع كبار القرية ويكون فراجين كبيرها، ويبدأ بتجميع أهالي البلدة لاستقبال ابنها المهندس الزراعي.

تصل السيارة التي تقل الابن وسط مراسم استقبال يكون فيها السلاح الناري حاضرا، ويكتشف أهله وسكان القرية أنه درس التمثيل والاخراج في فرنسا وليس الزراعة، ويغضب والده ويصيح بانه سوف يطلق عليه النار.

يقنعه أهالي القرية بألا يفعل ذلك لان دراسة التمثيل جيدة ولا بأس بها، ولكن بشرط أن يقوم بتمثيل الأعمال الفنية التاريخية والوطنية والابتعاد عن العمل الخليع الخادش للحياء، ويجلب فريق العمل لبدء انتاج فيلم وطني.

يأتي خبر إلى عماد فراجين والده بأن ابنه جلب فتيات إلى البلدة، ويطير غاضبا وهو حامل الأسلحة، ويحاول ابنه اقناعه بأن العمل وطني وتاريخي، فيوافق الوالد على انتاج العمل في قريته ويبدأ ويعود والده إلى مكان التجمع.

في برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 9 وعندما ينتهي العمل يدعو الابن والده ووالدته والسكان لحضور الفيلم، ليكتشف أنه مشهد واحدج يموت في نهايته، ليقوم بإطلاق النار على الجميع في القاعة بسبب غضبه الشديد.

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