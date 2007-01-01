هآرتس: تعطيل الإنتخابات يصب في مصلحة الرئيس عباس

القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء أن "إسرائيل تمنع السلطة الفلسطينية من ممارسة النشاط السياسي في القدس الشرقية ، مما قد يحبط الانتخابات ، لكن هذا قد يعمل لصالح الرئيس عباس لأن انقسام فتح يدعم حماس.

وأشارت الصحيفة الى أن مصادر في السلطة الفلسطينية قالت أنه يجب تأجيل الانتخابات البرلمانية الفلسطينية بسبب معارضة إسرائيل لإجراء التصويت في القدس الشرقية.

و ناقشت قيادة السلطة الفلسطينية القضية يومي الإثنين والأحد ، لكنها لم تتخذ قرارًا بشأنها بعد.

وأضافت "لم يعلق المسؤولون الإسرائيليون بعد على الانتخابات الفلسطينية أو مسألة التصويت في المنطقة ، لكن الشرطة الإسرائيلية لا تسمح للسلطة الفلسطينية بعقد أي فعاليات سياسية في القدس الشرقية ، بما في ذلك اللقاءات والمؤتمرات الصحفية للمرشحين والناشطين الفلسطينيين.

وتابعت "الموقف الرسمي للسلطة الفلسطينية هو إجراء الانتخابات في موعدها المحدد ، 22 مايو. وتطالب القيادة المجتمع الدولي ، وتحديداً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ، بالضغط على إسرائيل للسماح بالتصويت في القدس الشرقية.

في خطابه الافتتاحي أمام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الأحد ، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن السلطة الفلسطينية "مصممة على إجراء الانتخابات في موعدها في جميع المناطق الفلسطينية التي أجريناها فيها سابقًا - أي الضفة الغربية ، القدس الشرقية وقطاع غزة ".

ولفتت الصحيفة الى أنه من غير المرجح أن يؤثر ناخبو القدس الشرقية البالغ عددهم 6000 ناخب على نتيجة الانتخابات التي يحق لأكثر من 2.5 مليون فلسطيني التصويت فيها في الضفة الغربية وقطاع غزة. قد تكون هناك حلول للسماح لهم بالإدلاء بأصواتهم دون إذن إسرائيلي.



وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين فلسطينيين كبار قالوا في الأيام الماضية إن معارضة إسرائيل للانتخابات يمكن أن تنسفهم تماما ، يزعمون أنهم لا يستطيعون قبول موقف إسرائيل بأن القدس عاصمتها. وقال عضو اللجنة التنفيذية احمد مجدلاني "لا يمكننا اجراء الانتخابات بدون القدس".

وأضافت" تقول لجنة الانتخابات إنه ، كما هو الحال مع الانتخابات السابقة ، سيصوت حوالي 6300 من سكان القدس الشرقية في مكاتب البريد ، الأمر الذي يتطلب إذنًا إسرائيليًا لقبول بطاقات الاقتراع. وتقول إن بقية الناخبين في القدس الشرقية الذين يبلغ عددهم حوالي 150 ألف شخص يمكنهم الإدلاء بأصواتهم في ضواحي المدينة بموافقة إسرائيل أو بدونها.

هل تجرؤ السلطة الفلسطينية على تحويل الانتخابات النيابية إلى عصيان مدني؟



وبحسب الصحيفة "بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في وسط المدينة ، يمكن للفلسطينيين إما تحدي القيود الإسرائيلية في حملة عصيان مدني أو إنشاء أكشاك تصويت داخل مجمع المسجد الأقصى ، وهو موقع مقدس تحت الوصاية الأردنية. قد تتردد إسرائيل في اتخاذ إجراءات صارمة ضد مثل هذه الأنشطة خوفًا من إشعال التوترات أو أن يُنظر إليها على أنها تمنع إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وقالت أنه "بشكل أقل استفزازًا ، يمكن أن يصوت 6300 فلسطيني في الضفة الغربية أو على الجانب الآخر من جدار الفصل الإسرائيلي ، وهي الأراضي التي يتمتع سكان القدس الشرقية بحق الوصول إليها بحرية. قد يسعى الفلسطينيون أيضًا إلى استخدام منشآت الأمم المتحدة في القدس الشرقية.

ولفتت الصحيفة" أنه في الوقت نفسه ، تزعم مصادر سياسية في السلطة الفلسطينية أن تأخير التصويت بسبب المقاومة الإسرائيلية هو محاولة من قبل قيادة السلطة الفلسطينية ، وتحديداً من قبل حركة فتح التي يتزعمها عباس ، لتجنب خسارة الانتخابات بسبب الانقسامات في حزبه. في الأسابيع الأخيرة ، انقسمت فتح إلى ثلاث قوائم متنافسة ، بما في ذلك واحدة بقيادة مروان البرغوثي ، الزعيم الشعبي الذي يقضي خمسة أحكام بالسجن مدى الحياة في سجن إسرائيلي لتورطه في جريمة قتل .

وذكرت "أن استطلاعات الرأي تشير إلى انقسام في أصوات فتح قد يجعل حماس الموحدة أكبر حزب في البرلمان. إذا قرر البرغوثي الترشح للرئاسة في التصويت المقرر إجراؤه في 31 يوليو ، فمن المتوقع أن يهزم عباس بسهولة.

وأضافت أنه من المرجح أن تشير هذه النتائج إلى نهاية الحياة السياسية لعباس البالغ من العمر 85 عامًا وترقية قيادة جديدة تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إرهابية.

وتابعت " عارضت حماس تأجيل الانتخابات. وقال نائب رئيس الجناح السياسي لحركة حماس صالح العاروري لقناة الأقصى إن الحركة تصر على إجراء التصويت في الموعد المحدد. وقال في رسالة موجهة للقيادة في رام الله ايضا ان "تأجيل الانتخابات على اساس عدم اجرائها في القدس استسلام لما تفرضه اسرائيل وغير مقبول".