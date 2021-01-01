"صلاة الفجر متاحة بالمساجد".. داخلية غزة تتحدث عن الاجراءات الجديدة المتخدة لمواجهة كورونا

غزة /سما/

أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم، أن "الإغلاق الليلي الشامل يشمل كافة القطاعات والمنشآت بما فيها المساجد، ووقف صلاة العشاء والتراويح، وكذلك إغلاق كافة المنشآت التجارية، ومنع المركبات وحركة المشاة خلال هذه الفترة بشكل كامل."

وأضاف البزم في حديث لإذاعة "القدس" المحلية مساء الثلاثاء حول الاجراءات الجديدة لمواجهة جائحة كورونا:"الواقع الصحي خطير مما استدعى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمنع تطور الحالة الوبائية."

اقرا/ي ايضا: داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

ونوه الى أن "الإغلاق يبدأ من أذان المغرب وحتى أذان الفجر، حيث ستكون صلاة الفجر متاحة في المساجد"، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة ستكون سارية المفعول اعتباراً من يوم الخميس، أما غداً الأربعاء يكون الإغلاق الليلي عند الساعة التاسعة مساء كما في الأيام السابقة.

وأوضح أن الاستثناء خلال فترة الإغلاق الليلي الشامل سيكون للصيدليات فقط؛ نظراً لطبيعة عملها، أما كافة المنشآت فستكون مغلقة.

وقال البزم " سنكون أمام تقييم جديد بعد أسبوع من بدء هذه الإجراءات."

وتابع: " يبدأ سريان الإجراءات الجديدة بعد عشرة أيام من بدء رمضان، وبالتالي كنا حريصين على مراعاة كافة الاعتبارات لشهر رمضان، ونحن حريصون على الواقع الاقتصادي للمواطنين ونقدر ظروفهم الصعبة."

واردف البزم قائلا "نسير بإجراءات إغلاق مركزة وجزئية حتى نحاول التخفيف عن المواطن كي لا نذهب للإغلاق الشامل لأنه يثقل على المواطنين في مناحٍ كثيرة."

وأوضح بأن الارتفاع الكبير في إعداد الإصابات والوفيات "يحتم علينا مزيد من العمل والالتزام بالإجراءات الوقائية حرصاً على سلامة الناس وحياتهم."