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هل سيترشّح دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024؟

الثلاثاء 20 أبريل 2021 11:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل سيترشّح دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024؟



واشنطن /سما/

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن إمكانية ترشحه للبيت الأبيض في عام 2024، وأنّه ينظر للأمر "بجدية"، لكنه رفض إعطاء إجابة قاطعة عما إذا كان قد اتخذ قرارًا بالترشح للرئاسة مرة ثانية

و في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من يوم الاثنين، على قناة "فوكس نيوز"، سأل المذيع شون هانيتي، ترامب: "هل ستترشح مرة أخرى في عام 2024؟ ما هي الاحتمالات؟"، وفقًا لما نقل موقع (سكاي نيوز).

وأجاب ترامب بأنه حصل على أرقام هائلة، لم يحصل عليها أحد، وأنّه يتمتع بشعبية "أكبر الآن عما كانت في اليوم السابق للانتخابات لأنهم (الناخبين) يرون مدى سوء الأمور على الحدود".

وأضاف أنّ الأمريكيين "يرون ما يجري، إنهم يرون أن بنادقهم ستختفي، وكذلك التعديل الثاني من الدستور. وضرائبهم ترتفع، والتشريعات الجديدة كثيرة جدًا، والوظائف تخرج".

وأوضح ترامب أنّ تأثيرات سياسة الرئيس جو بايدن، على حياة الشعب الأميركي "ستستغرق بعض الوقت حتى تظهر"، لكنه توقع أن يكون المواطنون مستعدين للتغيير عندما يحين وقت التصويت لرئيس آخر.

وتابع: "لذلك أقول هذا: أنا أنظر إلى الأمر (الترشح) بجدية بالغة، وأكثر من جدية، من وجهة نظر قانونية، لا أريد أن أتحدث عنه بعد، إنه مبكر جدًا."

وفي هذا السياق، لا يزال ترامب يؤكّد على أنّ انتخابات 2020 لم تجر بعدالة، مدعيًا، من دون دليل، أن تزوير أصوات الناخبين على نطاق واسع، أدى إلى انتخابات "مزورة" ضده.

#دونالد ترامب #الولايات المتحدة #الانتخابات الرئاسية الامريكية

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