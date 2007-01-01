قيادي بالتيار الاصلاحي: لن نعود لمشهد 2007 الدموي ولا خيارات لدينا سوى خوض الانتخابات

غزة /سما/

قال القيادي في التيار الإصلاح الديمقراطي في حركة "فتح" ماهر مقداد: "نحن لا نبحث عن معركة مع حركتنا فتح، وفشلت كافة الجهود لمحاولات توحيدها".

وأكد خلال لقاء خاص مساء يوم الثلاثاء لقناة "الكوفية"، على أن وحدة حركة فتح تمثل أولوية بالنسبة لنا ولم يعد لدينا خيارات سوى خوض الانتخابات لخدمة شعبنا.

وتابع: "لابد من إجراء الانتخابات في القدس المحتلة"، منوهًا إلى أن الحديث بأن لا انتخابات بدون القدس مجرد شعارات هزيلة لا وجود لها على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الانتخابات أعظم ما هو متاح الآن للفلسطينيين، ونريد تغيير الحالة السياسية التي استمرت طوال 15 عامًا، موضحًا أن ما يحدث منذ 2007 هو صراع حول السلطة ودفاعنا كان من أجل حماية المشروع الوطني.

وأفاد بأن تيار الإصلاح الديمقراطي هو من دفع ثمنًا مضاعفًا بسبب الانقسام، مؤكدًا على الاختلاف مع حركة حماس في كل شيء إلا أنه هناك اتفاق معها فقط على عدم التصادم.

وختم بالقول: "نؤسس لمرحلة تسامح وشراكة بين الفلسطينيين، ولن نعود لمشهد 2007 الدموي".