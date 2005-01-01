  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعلن اعتقال 50 مقدسيًا منذ بداية شهر رمضان

الثلاثاء 20 أبريل 2021 11:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعلن اعتقال 50 مقدسيًا منذ بداية شهر رمضان



القدس المحتلة /سما/

 أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال أكثر من 50 من سكان شرقي القدس، منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وبحسب الناطق باسم الشرطة، فإن المعتقلين متهمون بالإخلال بالنظام العام والاعتداء على إسرائيليين وأفراد الشرطة خلال أحداث عنف وقعت منذ بداية شهر رمضان في محيط باب العامود. كما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

وأشار إلى أن مركبات للشرطة والإسرائيليين تعرضت للرشق بالحجارة ما تسبب بأضرار فيها خلال هذه الفترة.

وفي ذات السياق، أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقل فتى 17 عامًا من سكان شعفاط للاشتباه بصفعه مستوطن حريدي في القطار الخفيف منذ أيام.

ووفقًا للشرطة، فإن عملية الاعتقال تمت عند حاجز قلنديا خلال محاولة المشتبه به بالفرار لمناطق الضفة الغربية بعد نشر مقطع فيديو له وهو يصفع المستوطن.

وكانت محكمة إسرائيلية مددت اعتقال شاب فلسطيني آخر للاشتباه بضلوعه في نشر الفيديو على شبكات التواصل.

#الشرطة الاسرائيلية #اعتقالات #شهر رمضان

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة خبر وفاة خالد مقداد أبو الوليد مالك قناة طيور الجنة

ما دور المخابرات الفلسطينية؟.. السيناريو الكامل لـ«زلزال» الأردن وتحركات الأمير بدأت في «أيار 2020»

مشاهدة مباراة الوحدات والسد بث مباشر

دعاء اليوم الثامن من شهر رمضان 2021 - دعاء 8 رمضان 1442

تفاصيل سبب وفاة الفنان ناصر ادروب ملك الكوميديا والفكاهة

محادثات كيندة الخطيب مع إسرائيليّين: «منشرب قهوة سوا»

شاهد الصور : وصول لقاحات ضد كورونا عبر اّلية "كوفاكس"

الأخبار الرئيسية

أبو كرش: الرئيس عباس أعطى قرارًا للبدء الفعلي بإجراءات تنفيذ إنهاء ملف تفريغات 2005

رفع حالة التأهب وسيناريوهات للرد: الجيش الإسرائيلي يستعد لإلغاء الانتخابات الفلسطينية..

الجهاد الاسلامي تكشف موقفها من تأجيل الانتخابات الفلسطينية المقبلة..

أوقاف غزة تصدر بياناً مهماً بشأن صلاتي العشاء والتراويح

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية