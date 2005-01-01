الاحتلال يعلن اعتقال 50 مقدسيًا منذ بداية شهر رمضان

القدس المحتلة /سما/

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال أكثر من 50 من سكان شرقي القدس، منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وبحسب الناطق باسم الشرطة، فإن المعتقلين متهمون بالإخلال بالنظام العام والاعتداء على إسرائيليين وأفراد الشرطة خلال أحداث عنف وقعت منذ بداية شهر رمضان في محيط باب العامود. كما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

وأشار إلى أن مركبات للشرطة والإسرائيليين تعرضت للرشق بالحجارة ما تسبب بأضرار فيها خلال هذه الفترة.

وفي ذات السياق، أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقل فتى 17 عامًا من سكان شعفاط للاشتباه بصفعه مستوطن حريدي في القطار الخفيف منذ أيام.

ووفقًا للشرطة، فإن عملية الاعتقال تمت عند حاجز قلنديا خلال محاولة المشتبه به بالفرار لمناطق الضفة الغربية بعد نشر مقطع فيديو له وهو يصفع المستوطن.

وكانت محكمة إسرائيلية مددت اعتقال شاب فلسطيني آخر للاشتباه بضلوعه في نشر الفيديو على شبكات التواصل.