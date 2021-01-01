الجهاد الاسلامي تكشف موقفها من تأجيل الانتخابات الفلسطينية المقبلة..

غزة / سما /

قال عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي نافذ عزام، اليوم الثلاثاء، إن حركته لا ترى أسباباً وجيهة لتأجيل الانتخابات الفلسطينية.

وأضاف عزام في تصريحات صحفية: "بغض النظر عن موقفنا من الانتخابات التشريعية المقبلة المفترض أن يكون هناك التزاماً بما تعهد به الجميع".

وأردف عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي: "لا توجد أسباب لتأجيل الانتخابات ولا نظن أنه سيفيد الواقع الداخلي ونحن نسعى بقوة لزيادة تماسك الموقف الداخلي والخروج من حالة الخلاف والانقسام الموجودة، وتأجيل الانتخابات لا يفيد ذلك".

وبشأن أسباب طرح تأجيل الانتخابات حالياً، علق قائلاً: "لا نعرف خفايا الموضوع وما الذي يجري بالضبط المتعلق بشأن تأجيل الانتخابات".

وفيما يتعلق موقف حركته بشأن التصويت لأي من القوائم في الانتخابات المقبلة، أكد عزام أن حركته لن تعلن موقفها من التصويت حالياً وحتى مرحلة وضوح الرؤية بشكلٍ كامل.

في سياق آخر، نفى عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي تحديد أية مواعيد جديدة لاجتماعات فصائلية مقبلة لبحث التطورات السياسية.