  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أوقاف غزة تصدر بياناً مهماً بشأن صلاتي العشاء والتراويح

الثلاثاء 20 أبريل 2021 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوقاف غزة تصدر بياناً مهماً بشأن صلاتي العشاء والتراويح



غزة / سما /

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، مساء يوم الثلاثاء، تصريحًا صحفيًا بشأن صلاتي العشاء والتراويح، بناءً على قرار فرض الإغلاق الليلي الشامل.

وقالت الوزارة: "بناءً على قرار خلية الأزمة ولجنة الطوارئ العليا بفرض الإغلاق الليلي الشامل من أذان المغرب وحتى أذان الفجر بما في ذلك المساجد، في إطار مواجهة ازدياد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورنا، تؤكد وزارة الأوقاف على أداء صلاتي العشاء والتراويح في البيوت".

وأضافت أن صلاتي العشاء والتراويح في البيوت سيكون اعتبارًا من يوم الخميس القادم الموافق 22 أبريل 2021، ولمدة أسبوع، داعية المواطنين إلى أدائها جماعةً مع الأهل والأسرة.

#غزة #وزارة الاوقاف #صلوات الجماعة #صلاة التراويح #قطاع غزة #فيروس كورونا #الإغلاق الليلي

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة خبر وفاة خالد مقداد أبو الوليد مالك قناة طيور الجنة

ما دور المخابرات الفلسطينية؟.. السيناريو الكامل لـ«زلزال» الأردن وتحركات الأمير بدأت في «أيار 2020»

مشاهدة مباراة الوحدات والسد بث مباشر

دعاء اليوم الثامن من شهر رمضان 2021 - دعاء 8 رمضان 1442

محادثات كيندة الخطيب مع إسرائيليّين: «منشرب قهوة سوا»

تفاصيل سبب وفاة الفنان ناصر ادروب ملك الكوميديا والفكاهة

شاهد الصور : وصول لقاحات ضد كورونا عبر اّلية "كوفاكس"

الأخبار الرئيسية

الجهاد الاسلامي تكشف موقفها من تأجيل الانتخابات الفلسطينية المقبلة..

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

مستشار الرئيس عباس: تأجيل الانتخابات الفلسطينية وارد جداً في هذه الحالة

"الإعلام الحكومي" يتحدث عن تطورات الحالة الوبائية: "الصحة" لم تحدد طبيعة التشديد وهذا السيناريو الأقرب

نيويورك تايمز: إيران أصبحت “ملاذا للجواسيس”.. والهجمات المتكررة تشير لوجود شبكة إسرائيلية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية