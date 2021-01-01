أوقاف غزة تصدر بياناً مهماً بشأن صلاتي العشاء والتراويح

غزة / سما /

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، مساء يوم الثلاثاء، تصريحًا صحفيًا بشأن صلاتي العشاء والتراويح، بناءً على قرار فرض الإغلاق الليلي الشامل.

وقالت الوزارة: "بناءً على قرار خلية الأزمة ولجنة الطوارئ العليا بفرض الإغلاق الليلي الشامل من أذان المغرب وحتى أذان الفجر بما في ذلك المساجد، في إطار مواجهة ازدياد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورنا، تؤكد وزارة الأوقاف على أداء صلاتي العشاء والتراويح في البيوت".

وأضافت أن صلاتي العشاء والتراويح في البيوت سيكون اعتبارًا من يوم الخميس القادم الموافق 22 أبريل 2021، ولمدة أسبوع، داعية المواطنين إلى أدائها جماعةً مع الأهل والأسرة.