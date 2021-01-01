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غنيم يفتتح وصلة مياه قرية دير السودان

الثلاثاء 20 أبريل 2021 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
غنيم يفتتح وصلة مياه قرية دير السودان



رام الله / سما /

 افتتح رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الثلاثاء، وصلة مياه جديدة لتزويد قرية دير السودان شمال غرب رام الله بالمياه بمعدل ١٥٠ مترا مكعبا في اليوم.

وبارك غنيم لأهالي دير السودان هذا المشروع الذي جاء بعد بذل جهود كبيرة لتوفير هذه الكميات الإضافية للقرية التي كانت دوما تعاني من نقص حاد في كميات مياه الشرب والتي انتظرت طويلا هذا المشروع، حيث ستعمل هذه الوصلة على الحد من معاناة الأهالي في الحصول على مياه الشرب وخاصة في فصل الصيف.

وأكد غنيم انه سيتم البدء بمشروع لتوسيع شبكة المياه الحالية لقرية دير السودان بقيمة مالية تصل الى مليوني شيقل، حيث سيتم العمل به فور اكتمال العمل بوثائق عطاء المشروع.

وبدوره شكر رئيس مجلس دير السودان جهود سلطة المياه واستجابتها السريعة لاحتياجات المواطنين للتخفيف من معاناتهم والتي تتفاقم في فصل الصيف.

#سلطة المياه #مازن غنيم

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