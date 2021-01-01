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غزة: ضبط شخص يروج لقطع أثريو وعملات نقدية على مواقع التواصل

الثلاثاء 20 أبريل 2021 08:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: ضبط شخص يروج لقطع أثريو وعملات نقدية على مواقع التواصل



غزة / سما /

أعلنت مباحث السياحة والآثار بالمباحث العامة في الشرطة بقطاع غزة، عن ضبطها مواطنًا يروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبيع قطع أثرية وعملات نقدية أثرية بمحافظة رفح جنوب القطاع.

وأوضحت مباحث السياحة والآثار أنه ضمن متابعتها المستمرة لضبط مروجي الآثار، تم رصد أحد الأشخاص يروج صورًا لقطع أثرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى أن طواقمها حددت عنوان الشخص بعد البحث والتحري.

ولفتت المباحث إلى أنه جرى استدعاء الشخص المذكور والتحقيق معه، حيث أقرّ بحيازته قطعًا أثرية وترويج صورها للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت مباحث السياحة والآثار أنه تمت مصادرة 21 قطعة أثرية معدنية، وأربعة قطع نقدية، لافتةً إلى أنه تم تحويل المضبوطات إلى الفحص الفني بوزارة السياحة والآثار لمعرفة ماهيتها، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

#غزة #مباحث السياحة والآثار #قطع أثرية #عملات نقدية أثرية

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