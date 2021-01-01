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الجهاد: فلسطين بحاجة إلى "انتفاضة جديدة" لا تخضع للمزادات السياسية او الاستثمارات الفئوية

الثلاثاء 20 أبريل 2021 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد: فلسطين بحاجة إلى "انتفاضة جديدة" لا تخضع للمزادات السياسية او الاستثمارات الفئوية



غزة / سما /

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. جميل عليان، اليوم الثلاثاء، إن:" الوقت يطاردنا، فلسطين بحاجة الان الى ثورة تضم الكل الفلسطيني "انتفاضة جديدة" وتكون الضفة الغربية مركزها".

وأضاف د. عليان:" حتى نضمن الاستمرارية والاستقامة يجب ان يقودها الشعب بنفسة ولا تخضع للمزادات السياسية او الاستثمارات الفئوية".

وتابع :" كما اننا بحاجة الى اعادة ترتيب الشتات الفلسطيني في كل مكان تحت شعار (استعد مكانك في المسؤولية الوطنية) وأن يكون فاعلا في هذه الانتفاضة، وكل له ادواته التي لا يمكن الاستغناء عنها، وحتما اهلنا في الـ ٤٨ جاهزون دوما واثبتوا انهم اكثر تمسكا بفلسطين وهويتنا ولهم ادواتهم التي ترعب العدو".

وأكد د. عليان أن قوة ١٣ مليون فلسطيني والأوراق الكثيرة التي يملكونها قادرون على التغيير والعودة للزمن الفلسطيني الثوري الجميل

#الجهاد الاسلامي #جميل عليان

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